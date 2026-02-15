All Star'da cumartesi gecesi neler yaşandı?

Los Angeles’ta düzenlenen NBA All-Star 2026 hafta sonunun Cumartesi gecesi programı, All-Star etkinliklerinin geleneksel yarışmalarıyla tamamlandı.

Üç sayı yarışması, Şut Yıldızları Yarışması ve smaç yarışmasının yer aldığı gecede organizasyon genel olarak beklenen isimlerin öne çıktığı bir tablo ortaya koydu.

Gecenin en çok ilgi gören yarışmalarından biri olan üç sayı yarışmasında, final turuna kalan Damian Lillard, Devin Booker ve Kon Knueppel arasında yaşanan mücadele nefesleri kesti.

FIRST ROUND: 27

FINAL ROUND: 29



DAMIAN LILLARD IS NOW A 3X @StateFarm NBA 3-POINT CONTEST WINNER 🚨🤯 pic.twitter.com/gMuq5cwdsp — NBA (@NBA) February 14, 2026

ÜÇ SAYIDA 'DAME TIME'

Lillard final turunda 29 puan üreterek birinciliğe ulaştı. Booker 27 puanla ikinci sırada yer alırken, Knueppel 17 puanda kaldı. Lillard, final turunda özellikle uzak mesafeli şutlarda bulduğu isabetlerle dikkat çekti. Bu sonuçla birlikte Lillard, kariyerinde üçüncü kez üç sayı yarışmasını kazanmış oldu.

Team Knicks 47 puanla Shooting Stars'ta şampiyon oldu! 🔥 pic.twitter.com/vp4Kc4jbfM — S Sport (@ssporttr) February 14, 2026

ŞUT YILDIZLARI: YILLAR SONRA YENİDEN...

Şut Yıldızları Yarışması ise uzun bir aradan sonra yeniden All-Star programında yer aldı. Final turunda Knicks, Cameron’ı 47-38’lik skorla geçerek birinci oldu. Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns ve Allan Houston’dan oluşan Knicks ekibi, özellikle uzun mesafeden bulduğu 4 puanlık isabetlerle skor avantajı sağladı.

Rakip ekipte yer alan Corey Maggette’nin isabetli uzun atışları dikkat çekerken Knicks’in final bölümünde yakaladığı seri galibiyeti belirledi.

SMAÇ YARIŞMASININ GALİBİ: KESHAD JOHNSON

Gecenin kapanışı ise smaç yarışmasıyla yapıldı. Keshad Johnson, final turunda sergilediği iki smaçtan aldığı 49.6 ve 47.8 puanlarla yarışmayı ilk sırada tamamladı.

Carter Bryant, finalde bir denemesinden aldığı 50 puanla gecenin en yüksek tek puanına ulaşan isim olurken ikinci denemesinde yaşadığı puan kaybı nedeniyle genel sıralamada Johnson’ın gerisinde kaldı. Johnson’ın iki denemede de benzer bir kalite yakalaması sonucu belirledi.