Allan Saint-Maximin, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'nin transfer ettiği Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin'in, bugün sağlık kontrolü ve resmi imza için İstanbul'a geleceği belirtildi.

Spor 16.07.2024 12:04 Giriş: 16.07.2024 12:04

Güncelleme: 16.07.2024 12:12 Kaynak: Haber Merkezi

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