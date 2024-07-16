Allan Saint-Maximin, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe'nin transfer ettiği Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin'in, bugün sağlık kontrolü ve resmi imza için İstanbul'a geleceği belirtildi.
Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen Allan Saint-Maximin, Fenerbahçe için bugün İstanbul'a geliyor.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiğini ve sarı-lacivertlilere imza attığını yazdı.
Allan Saint-Maximin'in sağlık kontrolü ve resmi imza için bugün saat 19.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacağı kaydedildi.
🚨 Allan Saint-Maximin sağlık kontrolü ve resmi imza için bugün saat 19.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak.— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) July 16, 2024
MAXİMİN HAKKINDA
27 yaşındaki Fransız oyuncu, kariyerinde Monaco, Nice ve Newcastle United gibi takımlarda forma giydi.
Maximin, 2019 yılında 18 milyon euro karşılığında Premier League ekibi Newcastle United'a transfer olmuştu.
Newcastle'da geçirdiği dört sezonda 124 maçta 13 gol ve 21 asistle oynayan Maximin, 2023 yılında Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'ye 27.2 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.
Maximin, ilk sezonunda Suudi Pro Ligi'nde 31 maçta 4 gol ve 10 asist ile mücadele etmişti.