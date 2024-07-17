Allan Saint-Maximin resmen Fenerbahçe'de: Maliyeti açıklandı

Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Maximin'in transferi için 8 milyon euro kiralama bedeli ödeneceği belirtilirken, oyuncunun maaşının Al-Ahli kulübü tarafından ödeneceği bildirildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Suudi Arabistan'ın Al-Ahli kulübünden 27 yaşındaki Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin’in 1 yıllığına kiralık transferi için kendisi ve kulübü Al-Ahli ile anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki futbolcu, 2024-25 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Allan Saint-Maximin’e ‘Ailemize hoş geldin’ diyor, Fenerbahçemiz ile nice şampiyonluklar diliyoruz" denildi.

Öte yandan Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferinin maliyetini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Buna göre Fenerbahçe, Maximin transferi için Al-Ahli kulübüne 8 milyon euro kiralama ücreti ödeyecek.

Oyuncunun maaşı ise Al-Ahli kulübü tarafından ödenecek.