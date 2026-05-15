Allı turnalar Tuzla Palas Gölü'nü mesken tuttu

40 yılı aşkın bir aranın ardından Tuzla Palas Gölü’ne dönen allı turnalar, yeniden canlanan ekosistemin simgesi oldu.

Yağışlarla su seviyesi yükselen göl, uzun yıllar sonra flamingoların yeniden konaklama alanına dönüştü.

Anadolu’da “allı turna” olarak bilinen flamingoların göle dönüşü, bölge halkı tarafından “eski ekosistemin geri gelişi” olarak yorumlanıyor.

Göç yolu üzerinde bulunan Tuzla Palas Gölü’nde 213 kuş türünün yaşadığı tespit ediliyor.

Yağışların ardından yüzey alanı yaklaşık 30 kilometrekareye ulaşan Tuzla Palas Gölü, çok sayıda kuş türüne yeniden yaşam alanı sağladı.