Allı turnalar Tuzla Palas Gölü'nü mesken tuttu

Kuraklık nedeniyle uzun yıllar sessizleşen Kayseri’deki Tuzla Palas Gölü, yağışların ardından yeniden allı turnalara ev sahipliği yapmaya başladı. Halk arasında "allı turna" olarak isimlendirilen Flamingoların göle dönüşü, bölgedeki doğal yaşamın canlanmasının simgesi oldu.

Güncel
  • 15.05.2026 14:51
  • Güncelleme: 15.05.2026 15:01
Kaynak: AA
Fotoğraflar: AA

40 yılı aşkın bir aranın ardından Tuzla Palas Gölü’ne dönen allı turnalar, yeniden canlanan ekosistemin simgesi oldu.

Yağışlarla su seviyesi yükselen göl, uzun yıllar sonra flamingoların yeniden konaklama alanına dönüştü.

Anadolu’da “allı turna” olarak bilinen flamingoların göle dönüşü, bölge halkı tarafından “eski ekosistemin geri gelişi” olarak yorumlanıyor.

Göç yolu üzerinde bulunan Tuzla Palas Gölü’nde 213 kuş türünün yaşadığı tespit ediliyor.

Yağışların ardından yüzey alanı yaklaşık 30 kilometrekareye ulaşan Tuzla Palas Gölü, çok sayıda kuş türüne yeniden yaşam alanı sağladı.

