Allianz Life’ta veri sızıntısı: 1,4 milyon müşterinin bilgileri ele geçirildi

ABD merkezli Allianz Life Insurance Company of North America, 16 Temmuz’da gerçekleşen bir siber saldırı sonucunda 1,4 milyon müşterisinin büyük bölümüne ait kişisel verilerin ele geçirildiğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, "kötücül bir tehdit aktörünün", Allianz Life tarafından kullanılan üçüncü taraf bulut tabanlı bir sisteme erişim sağladığı ve sosyal mühendislik yöntemiyle müşterilere, finansal danışmanlara ve bazı çalışanlara ait verileri ele geçirdiği" belirtildi.

AP'nin haberine göre; Şirketin merkezi Minneapolis'te bulunan Allianz Life, Almanya merkezli Allianz SE'nin bir yan kuruluşu. Allianz Life, kendi sistemlerine doğrudan erişim sağlanmadığını, sadece üçüncü taraf sistemin hedef alındığını vurguladı.

Olayın ardından derhal FBI’a bilgi verildiği ve durumun kontrol altına alınması için gerekli önlemlerin alındığı ifade edildi. Allianz Life, veri ihlalinin yalnızca ABD’deki Allianz Life birimini kapsadığını, diğer Allianz şirketlerinin bu olaydan etkilenmediğini duyurdu.

Şirket, etkilenen bireylerle iletişime geçmeye başladığını ve Maine Başsavcılığı da dahil olmak üzere birçok kuruma durumu bildirdiğini belirtti. Saldırıdan etkilenen kişilere 24 ay boyunca kimlik hırsızlığına karşı koruma ve kredi izleme hizmeti sunulacak.

Şirket sözcüsü Brett Weinberg, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirterek sosyal mühendislik tekniğine dair detay vermedi.

1979 yılında Almanya merkezli Allianz SE tarafından satın alınan ve ismi “North American Life and Casualty”den “Allianz Life Insurance Company of North America” olarak değiştirilen şirket, internet sitesine göre ABD’de 2 bin çalışanıyla faaliyet gösteriyor.

Allianz SE, dünya genelinde 125 milyondan fazla müşteriye hizmet veren küresel bir finans kuruluşu.