Alma, harcama, tüketme

HABER MERKEZİ

Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den gelen bazı firmaları boykot çağrısı, bugün daha da ileri taşınıyor.

Kampüslerde dersleri boykot eden üniversite öğrencilerinin çağrısıyla bugün ülke genelinde alışveriş yapmayarak ekonomik boykot gerçekleştirilecek.

Gençler boykota ilişkin sosyal medya hesapları üzerinden bilgilendirme notu da paylaştı. Notta ekonomik boykotun neden yapıldığına ilişkin detaylara yer verildi.

Öğrencilerin açıklamasında şunlar denildi: “Ekonomik boykot, vatandaşların tüketim süreçleri içerisindeki konumlarını fark edip karar alma mekanizmaları üzerinde ekonomik bir baskı oluşturarak toplumsal hareketler hakkındaki kolektif görüşlerini belli ettikleri demokratik ve barışçıl bir protesto yöntemidir. Açıkçası günlerdir daha da ateşlenen protestolarda öğrencilerin dile getirdiği ‘Genel Grev Genel Direniş’ sloganına sıklıkla denk gelmeye başladık. Teorik olarak hükümet ile yan yana yürüyen sermayeye karşı gösterilebilecek en kararlı duruş, emekçilerin üretimden gelen güçleri üzerinden yaşamı durdurması ile başarıya ulaşabilir. Bu yüzden de işçi ve emekçilerin genel grev vasıtasıyla üretim faaliyetlerini durdurarak topyekûn bir direniş sergilemesi önemlidir. Fakat anlık olarak bu gerçekleşmemiş ise tüketici perspektifinden kapsamlı bir ekonomik boykot uygulanması ve neticesinde satış yapamayan sermaye sahipleri üzerinde baskı oluşması elbette hükümet kanadında da büyük bir toplumsal ve ekonomik baskı oluşturacaktır. Bu da halkın taleplerinin geniş çapta görünür olmasını ve karar mekanizmalarının harekete geçmesini sağlar. Genel tüketim boykotu, protestoların arttığı günden beri ana muhalefet partisi lideri Özgür Özel'in başlattığı boykot hareketinden daha kapsamlı bir eylemlilik teşkil ediyor.”

Bugünün BirGün'ü

BirGün’e konuşan öğrenciler, yalnızca tüketimi azaltmanın yeterli olmayacağını, esas olarak üretim sürecini de durdurmanın önemini vurguladı.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Melis, "Aslında akademik boykotla dile getirilmesini dilediğimiz genel grev çağrısının bir mesajıydı. İşçilere, emekçilere, ‘Biz akademik boykottayız, siz de genel greve çıkın’ şeklinde bir mesaj vermeyi amaçladık. Ancak akademik boykot sadece üniversite öğrencilerini içinde barındırabilecek bir pratik. Biz boykotu topluma yaymayı amaçlıyoruz” dedi.

HAYATI DURDURALIM

Tüketim boykotunun önemine dikkat çeken Melis, şöyle devam etti: "Tüketim boykotu için de zaten binlerce üniversite öğrencisi 'temel ihtiyaçlarınız dışında alışveriş yapmayın' diye çağrıda bulunuyordu. 2 Nisan da, hemen bayramın ertesi olması sebebiyle hayatı durduralım, halk bize eşlik etsin ve hep beraber bir günlük hayatı felç edelim düşüncesiyle ortaya çıkan bir çağrı oldu. Genel amaç aslında genel greve, genel direnişe bir gönderme yapmak ve hayatı durdurmak.”

Tüketim alışkanlıklarının sermaye sahiplerine güç verdiğini vurgulayan Melis, "Zaten üretimi bu kadar güçlendiren şey her zaman bizim tüketim çılgınlığımız oldu. O patronlar, o fabrika sahipleri bundan gelen güvenle hayatlarına bu kadar rahat devam edebildi. O yüzden gözdağı vermek durumundayız. Bir günlüğüne bile olsa tüketimde ciddi bir azaltma yaratmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Sonrasında insanlarda bir alışkanlık haline gelebilir bu, bazı şeylerden kısarlar, tüketimlerinde bir azaltmaya giderler. Bunun faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü bizim asıl korku salmamız gereken kişiler o patronlar günün sonunda. Onlara dokunmadan bu işi bir kazanımla sonuçlandıramayacağız” diye konuştu.

“Bir üniversite öğrencisi olarak, halk öğrencilere yapılan bu korkunç davranışlara seyirci kalmasın diyorum” diyen Melis, sözlerini şu çağrı ile sonlandırdı: “Ekonomik boykot şu anda bize sağlayabilecekleri en önemli katkılardan birisi. O yüzden ben bir üniversite öğrencisi olarak tek başıma herkesi işin bir ucundan tutmaya davet etmek isterim. Ellerinden geldiği kadar bir ucundan tutup destek olmak gerçekten şu noktada çok mühim. Bir kişi bir kişidir. Biz bu şekilde on binler, yüz binler oluyoruz.”

SÜREKLİLİĞE İHTİYAÇ VAR

ODTÜ öğrencisi İrem ise ekonomik boykotun tek başına yeterli olmayacağını, üretimin de durdurulması gerektiğine dikkat çekti. Bir gün boyunca hiçbir şey satın almayarak, belirli sektörlere ekonomik baskı kurulabileceğini belirten İrem, şu ifadeleri kullandı: “İnsanların, bireysel tüketim tercihlerinin siyasi bir anlamı olabileceğini fark etmesi ve bir gün boyunca hiçbir şey satın almayarak aslında büyük bir sistemin çarklarını aksatabileceğini deneyimlemesi, önemli bir adım. Ama bu adım, mutlaka daha büyük bir direniş hattına bağlanmalı. Bir gün boyunca alışveriş yapmamak, elbette bazı şirketleri rahatsız edebilir. Hatta şu an bile kimi firmaların bu konuda endişeli olduğu kamuoyuna yansıyor. Ama bunu büyük bir dönüşüm aracı haline getirebilmek için sürekliliğe ihtiyacımız var.”

GENEL GREVİ YÜKSELTELİM

Boykotun etkili olması halinde birçok insanın kolektif hareket etmenin gücünü göreceğine dikkat çeken İrem, “Önemli olan bunu bir günle sınırlı bırakmamak. Çünkü sermaye düzeni bir günlüğüne zarar görmekle yıkılmaz. O yüzden işin üretim boyutuna da odaklanmalıyız. Bu ekonomik boykot, eğer gerçekten bir şeyleri değiştirecekse, mutlaka işçi sınıfının mücadelesiyle de birleşmeli. Gençler olarak, bu konuda farkındalık yaratmalı ve genel grev çağrılarını daha fazla yükseltmeliyiz” dedi.

***

KONSER İPTAL EDİLDİ

İsveçli sanatçı Ane Brun, kendisine yapılan boykot mesajlarının ardından DBL Entertainment organizasyonunda İstanbul'da yapılması planlanan konserini iptal etti. Brun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul konserini iptal ettiğini duyurdu. Brun, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu ekimde İstanbul’da konser vermemeye karar verdim. Siz Türk hayranlarım için çalmayı iple çekiyordum ama ne yazık ki şu an zamanı değil. Yıllar boyunca sizlerden çok fazla sevgi gördüm ve yaptığım her ziyaretten keyif aldım. Bu sevgiyi geri vermeyi ve en kısa zamanda sizin için çalmayı umuyorum. Sizin yanınızdayım. Barış ve sevgiyle.”

Dünyaca ünlü komedyen Trevor Noah'ın ise 23 Nisan'daki İstanbul’da yapacağı gösteri iptal edilmişti.

***

BALKANLAR’DA BAŞLAMIŞTI

Tüketim boykotu ilk olarak Balkan ülkelerinde başlamıştı. Tüketici derneklerinin organizasyonuyla başlayan boykot kapsamında, vatandaşlar marketlere gitmemişti. Hırvatistan'da başlayan boykot, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Slovenya ve Kuzey Makedonya'da halk tarafından benimsenmişi.

***

İMAMOĞLU DESTEK VERMİŞTİ

Ekrem İmamoğlu, da boykotla ilgili açıklama yapmış ve "Medya ve iş dünyası için seçim yapma vakti gelmiştir; ya 1 kişinin güdümünde yola devam edecek ve BOYKOTUN sert etkilerini görecekler ya da bizler gibi milletin yanında hizalanacaklar" demişti.