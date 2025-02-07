Alman aktivistler, Elon Musk’ın X'ine karşı seçim manipülasyonuna ilişkin davayı kazandı

Almanya'nın Berlin Bölge Mahkemesi, Almanya'da 23 Şubat'ta yapılacak ulusal seçimler öncesinde yanlış bilgi ve dezenformasyonu takip edebilmek için bu verilere ihtiyaç duyduklarını belirten Sivil Haklar Derneği (GFF) ve Democracy Reporting International’ın (DRI) hafta başında yaptığı acil başvuruya ilişkin kararını verdi.

Buna göre mahkeme, X'in, araştırmacıların platform üzerinde seçimlere yönelik bilgilerin yayılmasını takip etmelerini sağlayacak verileri yayınlaması gerektiğine hükmetti.

Mahkeme kararında, “Verilere erişim için daha fazla beklemek, seçimden hemen önceki dönem çok önemli olduğu için başvuranların araştırma projesini baltalayacaktır.” ifadeleri yer aldı.

Berlin Bölge Mahkemesi, ayrıca X'in mahkemenin bilgi talebine yanıt vermediğini de belirterek ABD’li şirketin 6 bin avroluk yargılama masrafını karşılamasına da hükmetti.

GFF'den yapılan açıklamada, “Bugün GFF, DRI ile birlikte X'e karşı önemli bir zafer elde etti. Berlin Bölge Mahkemesi, acil başvuruda X'in DRI'ya federal seçimlerin hemen sonrasına kadar X'in kamuya açık tüm verilerine sınırsız erişim izni vermesine karar verdi.” denildi.

GFF'nin avukatlarından Simone Ruf yaptığı açıklamada, “Bu karar araştırma özgürlüğü ve demokrasimiz için büyük bir başarıdır! İlgili araştırma verilerine erişim için mücadele ettik ve böylece seçimleri etkilemeye yönelik girişimleri durduruyoruz. Dijital çağda temel haklarımızın korunması için güçlü bir sinyal” ifadelerini kullandı.

Alman aktivistler, sosyal medya platformu X'in, paylaşımların erişimi, aldıkları beğeni ve paylaşım sayısı gibi verilere sistematik erişim sağlamadığını iddia ederek Berlin Bölge Mahkemesinde platforma karşı hafta başında dava açmıştı.

Aktivistlere göre, X, DRI'ya paylaşımların erişimi ya da beğeni ve paylaşım sayısı gibi kamuya açık verileri vermeyi reddetmişti.

Davacılar, ülkede 23 Şubat'ta yapılacak erken genel seçimler öncesinde dezenformasyonu takip etmek için söz konusu bilgilere ihtiyaç duyduklarını belirtmişti.

GFF ve DRI, Avrupa Birliği'nin (AB) Dijital Hizmetler Yasası (DSA) hükümleri uyarınca beğeni ve paylaşım sayısı gibi verileri alma hakkına sahip olduklarını savunmuştu.

Elde edilen verilerle aktivistler, artık X üzerindeki olası seçim etkilerini de araştırabilecek ve böylece dijital alanı daha şeffaf hale getirebilecek.

ABD'li milyarder Musk, son dönemde Avrupa'da aşırı sağcı siyasi çevrelere destek verdiği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Musk, daha önce de sahibi olduğu X platformunda aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Eş Başkanı Alice Weidel ile canlı yayın yapmıştı.

Avrupalı liderler ise Musk'ı iç işlerine müdahale etmekle suçlamıştı.

AP milletvekillerinden bir kısmı ise Musk'ın sosyal medyada aşırı sağı öven paylaşımlarına karşı AB'yi harekete geçmeye çağırmıştı.

Musk, AfD'nin 25 Ocak'ta Halle kentinde düzenlenen seçim kampanyası toplantısına çevrim içi katılmış ve Almanların Alman olmaktan gurur duyması gerektiğini, çocukların ebeveynlerinin günahlarından sorumlu olmadığını söylemişti

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ın destekçilerine hitabında Nazi selamına benzetilen bir hareket yapan Musk'ın, bu davranışı tartışma konusu olmuştu.

Musk, X'te araştırmacıların geçmişte platformdaki bilginin yayılmasını izleyebildiği erişim yollarının çoğunu kapatarak bazı verileri ücretli hale getirmişti.