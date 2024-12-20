Alman Bakan, 8 maddelik Suriye planıyla Türkiye'ye geliyor

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Suriye'deki gelişmeleri ele almak üzere bugün Türkiye'ye geliyor. Baerbock, Ankara'da mevkidaşı Hakan Fidan ile bir araya gelecek.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Baerbock, Türkiye'ye hareket etmeden önce yaptığı açıklamada "Kobani’deki insanlar ilk rahatlamadan sonra yine nefeslerini tuttular. Yeni bir şiddetten korkuyorlar. Bu da bize şunu gösteriyor; Daha barışa çok var. Suriye’nin geleceği hala pamuk ipliğine bağlı" dedi.

Suriye'nin kendi içinde tüm grupları kapsayan bir diyalog süreci başlatması gerektiğini belirten Baerbock, "Suriye için hazırladığımız 8 maddelik plan, tüm Suriyelilerin menfaatini gözeten sorumlu bir politikayı destekleme yönündeki teklifimizdir" diye konuştu.

"TÜRKİYE’DE 3 MİLYONDAN FAZLA SURİYELİ GÖÇMEN YAŞIYOR"

Alman Bakan, Suriye'nin yeniden inşasının ve insanların geri dönmesinin ancak kimsenin korkmaması koşuluyla mümkün olabileceğini belirterek "Bu, Türk hükümetinin de çıkarına olmalı, çünkü Türkiye’de 3 milyondan fazla Suriyeli göçmen yaşıyor" dedi.

"Suriye’nin istikrara kavuşmasına sadece uluslararası toplum olarak katkı sağlayabileceğimiz ve aynı amaç için birlikte hareket etmek zorunda olduğumuz için bugün Türkiye’ye gidiyorum" diyen Baerbock, "Suriye ne yabancı güçlerin oyuncağı ne de radikal güçlerin deney tahtası olmalı. Bölgede barışı sağlamak isteyen, Suriye’nin toprak bütünlüğünü bozmamalı" şeklinde konuştu.

ALMANYA'NIN SEKİZ MADDELİK SURİYE PLANI

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de istikrarın sağlanması, yeniden inşanın teşvik edilmesi ve Suriyeli sığınmacıların geri dönmesini sağlayabilmek için sekiz maddelik bir plan hazırlamıştı.

İstikrarın ve kalıcı barışın tesisinin odak noktasında yer aldığı planda, barışçıl iktidar değişimi, dışarıdan nüfuzun engellenmesi, bölgedeki aktörlerle pragmatik diyalog içinde olmak gibi maddeler yer alıyor. Plana ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sekiz maddelik plan Suriye'deki yeni başlangıcın kalıcı bir gerçekliğe dönüşmesi için net öncelikler belirliyor denildi.

KÜRTLERİN SURİYE'DEKİ SÜRECİ DAHİL ETİLMESİ TALEBİ

Alman Federal Meclisi'nde geçen geçtiğimiz çarşamba günü bir konuşma yapan Baerbock, Suriye'nin kuzeyinde Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) arasında çatışmaların sürdüğü bölgenin ülkedeki reform sürecine dahil edilmesini istemişti.

Bu konuşmasında Baerbock, Kürtlerin Suriye'de kalıcı barış sürecine dahil olması talebini Türkiye'deki görüşmelerinde "çok net bir şekilde" dile getireceğini söyledi.

Suriye'de Beşar Esad yönetiminin 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından SMO, SDG'nin kontrolündeki bölgede operasyon başlatarak Tel Rıfat ve 9 Aralık'ta da Menbiç'in kontrolünü ele geçirmişti.