Alman bakan savaş suçlarına sahip çıktı

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İsrail, Gazze’nin ardından Lübnan’da işlediği savaş suçlarına Batı sahip çıkarken katliamlara yönelik protestolar sürüyor. Lübnan’ın güneyinde kara operasyonunu sürdüren İsrail altı gün sonra ilk kez Beyrut’un güneyindeki Dahiye’yi vurdu.

İsrail’in Beyrut’a saldırısı, Lübnan Başbakanı Necip Mikati’nin “İsrail’in ABD’ye ülkenin başkentine yönelik saldırıları engelleyeceğine” dair güvence verdiğini söylemesinin ardından geldi. Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye kentinin belediye başkanı Ahmed Halil, İsrail’in düzenlediği hava saldırısında öldürüldü.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ise İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de “günlük 2 milyondan fazla insanın açlıkla karşı karşıya” olduğunu açıkladı. İsrail yönetimi, “ABD yönetiminden gelen baskı sonrası” Gazze Şeridi’nin kuzeyine 50 tır insani yardımın girişine izin verdiğini duyurdu. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, parlamentodaki konuşmasında İsrail’in sivil katliamlarını savundu. “Hamas teröristlerinin okullara ve insanların arkasına saklanmalarıyla sivil yerler dokunulmaz statüsünü kaybeder” diyen Baerbock “Almanya bu duruşu destekliyor ve bu bizim için güvenlik anlamına geliyor. İsrail’in güvenliği bizim de güvenliğimizdir” ifadelerini kullandı.