Alman bakandan "Alican Uludağ" tepkisi: Ankara'ya çağrı yaptı

Almanya Kültürden Sorumlu Devlet Bakanı Wolfram Weimer, DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ'ın gazetecilik faaliyetleri ve sosyal medya paylaşımlarından dolayı gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Alman Bakan Ankara'ya bir çağrı yaparak Alican Uludağ'ın derhal serbest bırakılmasını istedi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Başkent Berlin'de açıklama yapan Bakan Weimer, Alican Uludağ'ın gözaltına alınmasını "kabul edilemez" olarak değerlendirdi.

"Çağrım açık: Alican Uludağ derhal serbest bırakılmalıdır. Gazetecilik suç değildir" ifadelerini kullanan Weimer, yöneltilen suçlamaların ise "dayanaksız" olduğunu söyledi.

Bağımsız siyasetçi Weimer, "Deutsche Welle ve çalışanları Türkiye'de özgürce çalışabilmeli ve bağımsız haber yapabilmelidir" diye konuştu.

SANCHEZ AMOR: TÜRKİYE'DEKİ DEMOKRATİK STANDARTLARIN GERÇEKLİĞİ

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor, Alican Uludağ'ın gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Sánchez Amor, "Kendisine Cumhurbaşkanına hakaret ve yanlış bilgi yayma suçlamaları yöneltiliyor. Bu, Türkiye'deki demokratik standartların gerçekliğidir. Moral bozucu" ifadelerini kullandı.