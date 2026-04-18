Alman basını yazdı: İstanbul Erkek Lisesi'nde önemli değişiklik

Türkiye’nin köklü eğitim kurumlarından İstanbul Erkek Lisesi’nde (İEL), gelecek eğitim/öğretim yılından Almanca hazırlık sınıfı sayısının 5'ten 2'ye düşürüleceği iddia edildi.

Alman gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung’un (FAZ) haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önümüzdeki eğitim yılından itibaren Almanca hazırlık sınıfı sayısını 5’ten 2’ye indirme kararı aldı. Kararın Alman tarafıyla resmi istişare yapılmadan alındığı iddia edildi.

"ÖĞRENCİ SAYISI CİDDİ ORANDA AZALABİLİR"

Yaklaşık 70 yıldır süren Alman-Türk eğitim işbirliğinin sembol kurumlarından biri olarak gösterilen okulda, söz konusu düzenlemenin uzun vadede mezun sayısını ciddi şekilde azaltabileceği öngörülüyor. Mevcut durumda her sınıf düzeyinde yaklaşık 150 öğrenci mezun olurken, bu sayının 60’a kadar gerileyebileceği bekleniyor.

Haberde, Almanya’nın okulda görev yapan 34 öğretmeni finanse ettiği ve bu öğretmenlerin fizik, matematik, biyoloji ve kimya dahil birçok derste aktif rol aldığı vurgulandı. Yeni düzenlemeyle birlikte öğrencilerin önemli bir kısmının İngilizce bölüme yönlendirilmesi ve yalnızca Türk diploması almasının gündeme gelebileceği aktarıldı.

"ANKARA'DAKİ MEVCUT SİYASİ YÖNELİMLE ÖRTÜŞÜYOR"

Öte yandan kararın yalnızca eğitim politikasıyla sınırlı olmadığı, daha geniş bir siyasi ve diplomatik çerçevede değerlendirilmesi gerektiği yorumu yer aldı.

FAZ'ın görüştüğü eski Alman okul müdürü Michael Schopp ve eski mezunlar, Bakanlığın da İEL'deki eleştirel ruhtan hoşlanmadığından şüpheleniyor.

Haberde yer alan ifadeler özetle şöyle:

"Hem Şansölye Willy Brandt hem de Cumhurbaşkanı Richard von Weizsäcker'in ziyaret ettiği İEL'in planlanan küçültülmesi, Ankara'daki mevcut siyasi yönelimle örtüşüyor. Üç yıl önce göreve gelen Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ülkedeki yabancı dil okullarına yönelik baskıyı artırıyor. Son iki yıldır, Türkiye'deki üç Alman büyükelçilik okulu ve iki Fransız lisesinin Türk veya çifte vatandaşlığı olan öğrencileri kabul etmesi yasaklandı. İEL gibi yabancı okulların ders kitaplarını inceleme için bakanlığa sunmaları gerekiyor. Türk hükümeti, yabancı dil okullarına baskı uygulayarak karşılıklılık talebini de dile getirmek istiyor. Ankara, Almanya'da –Frankfurt, Berlin ve Köln'de– kendi uluslararası okullarını açmak istiyor. Bu tartışma yıllardır sürüyor."

1882 yılında inşa edilen tarihi binada eğitim veren İstanbul Erkek Lisesi, Türkiye’nin en seçkin liseleri arasında yer alıyor. Okula yalnızca ülke genelinde yapılan sınavda en yüksek puanları alan öğrenciler kabul ediliyor.

Okulun mezunları arasında eski başbakanlar Mesut Yılmaz, Necmettin Erbakan ve Ahmet Davutoğlu'nun yanı sıra çok sayıda merkez bankası yöneticisi, iş insanı ve akademisyen bulunuyor. Ayrıca Türkiye’de faaliyet gösteren birçok Alman şirketinin yönetim kadrolarında bu okul mezunlarının yer aldığı ifade ediliyor.