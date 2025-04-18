Alman basınından 'Eurofighter' iddiası: İmamoğlu gerekçesiyle satışa izin verilmeyecek

Almanya'da yayın yapan Handelsblatt gazetesi, Almanya'nın Türkiye’ye yönelik Eurofighter Typhoon savaş uçağı satışını veto ettiğini iddia etti.

Handelsblatt gazetesinde yer alan habere göre, Alman hükümetinin İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını ve tutuklanmasını “Türk demokrasisine yönelik bir saldırı” olarak değerlendirdiği ve bu nedenle satış sürecinin durdurulduğu aktarıldı.

Die türkische Luftwaffe will mit dem Eurofighter ihre Kampfjet-Flotte modernisieren. Die Briten wollen liefern, doch die Bundesregierung sperrt sich. https://t.co/RbwrfxAqEp — Handelsblatt (@handelsblatt) April 17, 2025

Haberde İngiltere'nin Eurofighter'ları teslim etmek istediği ancak Alman hükümetinin bunu engellediği belirtildi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, geçtiğimiz aylarda Anadolu Ajansı'na verdiği söyleşide, "Türkiye, Alman savunma sistemlerini, örneğin savaş uçaklarımızı satın alarak kendisini güçlendirmeye ilgi duyuyor. Bu konu şu anda Türkiye'de inceleniyor ve biz de bunu mümkün kıldık. Bakalım Türkiye'deki inceleme nasıl sonuçlanacak" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki 2024 yılı bütçesinin görüşmelerinde, "Eurofighter ile ilgili çalışmamız var. Eurofighter'ı almak istiyoruz. Çok etkili bir uçak. Bu uçaklar İngiltere, Almanya ve İspanya ile ilgili. Hem İngiltere hem İspanya 'evet' diyor, şimdi Almanya'yı razı etmek için onlar çalışıyorlar. O sorunu İngiltere ve İspanya 'Biz çözeceğiz' diyorlar. Olursa 40 tane Eurofighter uçağı almayı planlıyoruz" açıklamasını yapmıştı.