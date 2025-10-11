Alman beyaz eşya devi fabrikalarını kapatıyor: 1400 kişi işsiz kalacak

Almanya’da, Bosch'un yan kuruluşu BSH Ev Aletleri’nin ülkedeki iki fabrikasını kapatarak 1400 kişiyi işten çıkaracağı bildirildi.

BSH’den yapılan açıklamada, daralan pazar ve artan düşük maliyetli rekabetin üretim ağının kalıcı olarak yetersiz kullanılmasına yol açtığı belirtildi.

BÜYÜME BEKLENMİYOR

Beyaz eşya pazarında öngörülebilir gelecekte önemli bir büyümenin beklenmediğine yer verilen açıklamada, bu nedenle kapasitenin azaltılması gerektiği aktarıldı.

Açıklamada, Brandenburg eyaletindeki Nauen'deki çamaşır makinesi üretiminin ve Baden-Württemberg eyaletindeki Bretten'deki ocak ve davlumbaz üretiminin durdurulacağı ve bu tesislerde çalışan 1400 kişinin işten çıkarılacağı belirtildi.

Söz konusu işten çıkarmanın, Bretten'de yaklaşık 980, Nauen'de ise 440 çalışanı etkileyecek. Şirket, işten çıkarmalarda erken emeklilik teşviki gibi seçenekler sunacak.

ÜRETİMİN SONA ERMESİ PLANLANIYOR

Nauen'deki üretimin 2027 ortalarında, Bretten'deki üretimin ise Mart 2028'de sona ermesi planlanıyor.

Almanya’da 6 fabrikası bulunan BSH, Bosch ve Siemens, Neff ve Gaggenau gibi markalar için ev aletleri üretiyor.

BHS, 2023’te kemer sıkma önlemleri kapsamında dünya çapında 3 bin 500 idari pozisyonun 2027 yılına kadar kapatılacağını duyurmuştu. Bugünki kararla şirket, böylece kemer sıkma önlemlerini üretime de yaymış oldu.

DÜNYA GENELİNDE 57 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLİYOR

Avrupa'nın önde gelen ev aletleri üreticisi olan BSH, Almanya'da yaklaşık 16 bin, dünya genelinde ise 57 bin kişiyi istihdam ediyor.

Dünyanın en büyük otomotiv tedarikçilerinden Bosch, 25 Eylül’de maliyetleri düşürmeyi ve 2030'a kadar başta mobilite bölümündeki Almanya lokasyonları olmak üzere yaklaşık 13 bin kişiyi daha işten çıkarmayı planladığını duyurmuştu.

2023’ten beri istihdam azaltma programı uygulayan Bosch, geçen yıl dünya çapında en büyük iş kolu olan mobilite sektöründe 4 bin 500’i Almanya’da olmak üzere 11 bin 600 çalışanı işten çıkarmıştı.

Bosch ve BSH'deki iş gücü azaltımları toplandığında, Almanya'daki Bosch'ta yaklaşık 25 bin istihdam kaybı yaşanacak. Bu, tüm Bosch Grubu'nun Almanya'daki iş gücünün neredeyse beş kişiden birini işten çıkaracağı anlamına geliyor.

İŞTEN ÇIKARMALAR AÇIK UYARI

Alman basınında konuya ilişkin değerlendirmelerde, vakıf şirketi olarak Bosch’un kriz zamanlarında bile iş gücüne özenli davranan işverenlerden biri olarak kabul edildiği belirtildi.

Değerlendirmelerde, “Yüksek hacimli ürün üretme konusunda uzman olarak görülen Bosch, Almanya'nın birçok bölgesinde artık bunu rekabetçi fiyatlarla tam olarak yapamıyor. Toplu işten çıkarmalar, özellikle Almanya'nın bir üretim tesisi olması açısından açık uyarı işaretidir” ifadeleri yer aldı.