Alman devin kararının ardından Nissan hisseleri sert düştü

Japon otomotiv devi Nissan'ın hisseleri, ikinci büyük hissedarı Alman Mercedes-Benz’in şirketteki yaklaşık yüzde 3,8’lik payını satma kararı almasının ardından yüzde 6 değer kaybetti.

Mercedes-Benz sözcüsü, Nissan'daki hissenin 2016'da emeklilik fonu varlıklarına devredildiğini ve stratejik bir öneme sahip olmadığını ifade etti. Sözcü, satışın portföyün sadeleştirilmesi amacıyla yapıldığını söyledi.

Nissan, 2021'in başında mali sıkıntılarını hafifletmek için Mercedes-Benz'in (o dönem Daimler AG) yüzde 1,5 hissesini elden çıkarmıştı. Nissan, ABD ve Çin'deki satışlardaki düşüş ve gümrük vergilerinin baskısıyla haziranda sona eren çeyrekte de 535 milyon dolar zarar açıklamıştı.