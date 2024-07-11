Alman devinden Türkiye kararı

Almanya'nın en büyük otomobil parça tedarikçisi ZF Friedrichshafen'in, siyasi ve ekonomik koşullar nedeniyle üretimini Türkiye’ye kaydırma kararı aldığı öğrenildi.

Almanya merkezli otomobil parça üreticisi ZF Friedrichshafen, üretimini Türkiye'ye kaydıracak.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, 31 ülkede çok sayıda lokasyonu bulunan şirketin, Avrupa Birliği (AB) bürokrasinin yanı sıra yüksek ekonomik maliyetler sebebiyle üretimini Almanya’dan Türkiye’ye taşımayı planladığı aktarıldı.

Tasarruf etmenin yollarını araştıran köklü şirket, üretimi kaydırarak AB bürokrasisinden ve artan maliyetlerden kaçınmayı planlıyor. ZF Friedrichshafen’in Türkiye’de üç şubesinin olmasının, Türkiye'nin görece ucuz ve Avrupa kıtasına yakın olmasının öte yandan AB mevzuatına tabi olmamasının ülkede yatırımı cazip kıldığı belirtiliyor.

ZF Friedrichshafen dünya çapında otomobil ve ticari araçlar için aktarma organları ve şasi teknolojisi tedarikçisi konumunda yer alıyor.