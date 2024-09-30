Alman devinden Türkiye raporu: Enflasyon beklentisi açıklandı, faiz indirimi için tarih verildi

Alman finans devi Deutsche Bank’ın Türkiye raporu yayımlandı. Banka, raporunda Türkiye ekonomisinin 2024'te yüzde 3 büyüyeceği tahmininde bulunurken enflasyonun da yüzde 42 seviyesine düşeceğini öngördü.

Yıl sonu dolar tahmininde de bulunan Deutsche Bank, sıkı para politikasına dikkat çekerek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kasımdan itibaren faiz indirebileceği beklentisini de paylaştı.

"BÜYÜME YÜZDE 3 SEVİYELERİNE ÇEKİLECEK"

Deutsche Bank tarafından hazırlanan son rapor, Türkiye ekonomisinin 2024'te beklenen yavaşlama sürecine girdiğini ve büyümenin yüzde 3 seviyelerine çekileceğini öngörüyor.

Analist Yiğit Onay tarafından hazırlanan rapora göre bu düşüş, son beş yıldaki ortalama yüzde 5'lik büyüme oranının oldukça altında kalarak, iç talepteki daralmaya bağlı olarak gerçekleşecek.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Deutsche Bank, yıl sonuna kadar enflasyonun yüzde 42 civarına düşmesini bekliyor. Ancak, özellikle hizmetler sektöründeki fiyat katılığı, enflasyonun daha hızlı düşüşünü engelliyor.

2025 yılında ise enflasyonun yüzde 23 seviyelerine kadar gerilemesi öngörülüyor.

TCMB’NİN İLK FAİZ İNDİRİMİ İÇİN TARİH VERİLDİ

Merkez Bankası, 2024 yılı boyunca politika faizini yüzde 50 seviyesinde tutmayı hedefliyor. Ancak rapora göre, kasım ayında 250 baz puanlık bir faiz indirimi yaparak yılı yüzde 45 faiz oranı ile tamamlaması bekleniyor.

Ekonomideki soğuma sinyalleri ve enflasyondaki düşüşe rağmen, TCMB'nin ihtiyatlı bir para politikası izlemeye devam etmesi gerektiği vurgulanıyor.

Rapora göre Türk Lirası'ndaki değer kaybı da yılın geri kalanında kademeli olarak devam edecek ve 2024 sonunda dolar/TL kuru 36 seviyesine ulaşacak. 2025 yılı için ise dolar/TL'nin 44 seviyesine gelmesi bekleniyor.

Yıl boyunca yabancı yatırımcıların portföy girişleri ve yerli yatırımcıların dövizden TL'ye geçişleri, Merkez Bankası rezervlerini destekledi. Raporda, Türkiye'nin brüt rezervlerinin 156,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı belirtiliyor.

Kaynak: ekonomim.com