Alman devinden Türkiye tahmini: Faiz indirimi için tarih verildi

Deutsche Bank Global Makro Başkan Yardımcısı Ozan Tarman, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan ocak ayında faiz indirimi beklediklerini belirterek "Başladıklarında 250 baz puanla başlayacaklar. Asgari ücret önemli, Fed'in aralıkta ne yapacağı önemli. Ama bence hala indirim olsa da şahin duruş devam edecek. Piyasalar da buna güveniyor. Aralık ile ocak arasında çok bir fark olacağını zannetmiyorum" dedi.

Deutsche Bank Global Makro Başkan Yardımcısı Ozan Tarman, CNBC-e yayınında Berfu Güven'in sorularını yanıtladı.

"ASGARİ ÜCRET ÖNEMLİ"

Türkiye'de faiz indirimi için ocak ayına işaret eden Tarman, bunun da 250 baz puanla başlayacağını düşündüklerini bildirdi.

Tarman, şunları söyledi: "Merkez Bankası'ndan faiz indirimi için Deutsche Bank'ın resmi tahmini ocak. Bono piyasalarında aralık da konuşanlar var ama hisse senedi piyasalarında ocak ayına doğru eğilim var. Başladıklarında 250 baz puanla başlayacaklar. Asgari ücret önemli, Fed'in aralıkta ne yapacağı önemli. Ama bence hala indirim olsa da şahin duruş devam edecek. Piyasalar da buna güveniyor. Aralık ile ocak arasında çok bir fark olacağını zannetmiyorum."