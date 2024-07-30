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Alman ekonomisi, ikinci çeyrekte yüzde 0,1 daraldı

Ajans Haberleri
  • 30.07.2024 12:17
  • Giriş: 30.07.2024 12:17
  • Güncelleme: 30.07.2024 12:17
Kaynak: AA
Alman ekonomisi, ikinci çeyrekte yüzde 0,1 daraldı

Alman ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde dönemsel bazda yüzde 0,1 daraldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ikinci çeyreğe ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, bu yılın nisan-haziran döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 küçüldü.

Piyasa beklentisi, dünyanın dördüncü büyük ekonomisinin çeyreklik bazda yüzde 0,1 büyüyeceği yönündeydi.

Alman ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda da aynı şekilde yüzde 0,1 daraldı.

Ülkede ekonomi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 büyüme kaydetmişti.

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