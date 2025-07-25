Alman finans devinden 2025 Türkiye faiz tahmini
Deutsche Bank, TCMB’nin faiz indirimlerinin eylül ve ekimde 250, aralıkta ise 200 baz puan olmasını bekliyor. Banka, yıl sonu faiz tahminini yüzde 36 seviyesinde korudu.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), faizi 3 puan indirerek yüzde 43'e çekmesi sonrasında yabancı bankalardan da peş peşe değerlendirmeler geliyor.
Ekonomim'de yer alan habere göre, Alman Deutsche Bank, temel senaryoda eylül ve ekim toplantılarında 250'şer baz puanlık, ardından aralık toplantısında 200 baz puanlık bir indirim öngördüklerini açıkladı.
MERKEZ'İN 3 TOPLANTISI KALDI
Banka, yıl sonu faiz oranı tahminini yüzde 36 olarak korudu.
Merkez Bankası, 2025 yılı sonuna kadar 11 Eylül, 23 Ekim ve 11 Aralık'ta toplam üç toplantı daha gerçekleştirecek.