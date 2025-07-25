Alman finans devinden 2025 Türkiye faiz tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), faizi 3 puan indirerek yüzde 43'e çekmesi sonrasında yabancı bankalardan da peş peşe değerlendirmeler geliyor.

Ekonomim'de yer alan habere göre, Alman Deutsche Bank, temel senaryoda eylül ve ekim toplantılarında 250'şer baz puanlık, ardından aralık toplantısında 200 baz puanlık bir indirim öngördüklerini açıkladı.

MERKEZ'İN 3 TOPLANTISI KALDI

Banka, yıl sonu faiz oranı tahminini yüzde 36 olarak korudu.

Merkez Bankası, 2025 yılı sonuna kadar 11 Eylül, 23 Ekim ve 11 Aralık'ta toplam üç toplantı daha gerçekleştirecek.