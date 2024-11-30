Alman futbolunun klasik maçında kazanan çıkmadı

Alman futbolunda "Der Klassiker" (Klasik) adlandırılan karşılaşmada Borussia Dortmund, Signal Iduna Park'ta Bayern Münih'i konuk etti.

Teknik direktörlüğünü Nuri Şahin'in yaptığı Borussia Dortmund, 27. dakikada Jamie Bynoe-Gittens'ın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Konuk takım, rakibine 85. dakikada Jamal Musiala'nın kaydettiği golle cevap verdi ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bayern Münih, bu sonucun ardından 30 puana ulaştı ve namağlup liderliğini sürdürdü. Evinde maç kaybetmeyen Borussia Dortmund, 20 puanla 5. sırada yer aldı.