Alman İçişleri Bakanı: Göçmenlere daha çok saygıyı hak ediyor

BERLİN

CDU/CSU ve aşırı sağcı AfD'yi göçmenleri hedef alan seçim çalışmaları nedeniyle sert şekilde eleştiren Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, “Almanya, iyi entegre olmuş milyonlarca göçmen tarafından ekonomik olarak destekleniyor. SPD'li siyasetçiye göre bu insanlar vatandaşlık tartışması yerine tanınmayı hak ediyor” dedi

Faeser, Rheinische Post gazetesine verdiği demeçte, “Almanya'da yaklaşık 25 milyon insan göçmen kökenli. Bu insanlar “uzun zamandır toplumumuzun doğal bir parçasıdır ve hastanelerde, bakım tesislerinde, işletmelerde ve sanayide olmak üzere birçok alanda ülkemizi ayakta tutmaktadırlar. Bu insanların başardıkları daha fazla saygıyı hak ediyor” ifadelerine yer verdi.

Seçim kampanyalarındaki göçmenlerle ilgili son tartışmaları eleştiren SPD'li politikacı, “CDU/CSU, insanların Alman vatandaşlığından nasıl tekrar çıkarılabileceğini tartıştığında, birinci ve ikinci sınıf vatandaşlar olduğu hissine yol açıyor. Bu, Almanya'da yaşamları için çok çalışmış insanların sırtından yapılan bir tartışmadır. Nitelikli işçiler için küresel rekabette tam tersine ihtiyacımız var. Almanya'da iyi perspektifler ve güvenlik, İşgücü ve vasıflı işçiler ancak dışlanmaktan korkmak yerine tam anlamıyla ait olabilirlerse gelir” dedi.