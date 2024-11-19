Alman ikili KIDSØ Türkiye’ye geliyor

2017'de Moritz Grassinger ve Martin Schneider tarafından Münih'te kurulan KIDSØ, dinleyicilerine kuzeyin dokunuşunu barındıran ritmik, melodik ve deneysel elektronik müziğin benzersiz bir karışımını sunuyor. Müziği sadece duymak değil, aynı zamanda hissetmek isteyenler için benzersiz bir deneyim sunan grubun müziği ekip üyeleri Grassinger ve Schneider tarafından "genellikle elektronik müzik dinlemeyen insanlar için elektronik müzik" olarak tanımlanıyor.

İlk albümleri "Apart"ı 2018 yılında yayınlayan ve eleştirmenlerden tam not alan KIDSØ, elektronik müzikte heyecan verici yeni isimlerden biri olarak kendilerini göstermeyi başardı. Vokal örnekleri, atmosferik ses manzaraları ve etkileyici ritimlerin yer aldığı, farklı tarzların ve organik unsurların sorunsuz bir şekilde harmanlandığı imza seslerini ortaya koydukları "Apart"ın yayımlanmasının ardından grup, Amsterdam ve Polonya’dan Almanya'nın farklı festivallerine ve kulüp gösterilerine uzanan bir dizi başarılı canlı performans sergiledi.

Analog synth'ler, piyano, perküsyonlarda Moritz Graßinger ve davul, e-perküsyonlar, video enstalasyonunda Martin Schneider’dan oluşan Alman ikili KIDSØ, yeni teklileri “Ylva”yı Monolink ve Moby gibi dünyaca ünlü sanatçıların da bulunduğu Embassy One plak şirketi etiketiyle 15 Kasım’da sevenleriyle buluşturacak.Melankoliyle dolu olan ve Fred Again, Moderat ve Jon Hopkins’i hatırlatan geç 2000'ler ambient eğilimli future garage tarzına derinden bağlı olan “Ylva”, ritmik olarak dinamik, melodik olarak karmaşık organik bir elektronik müzik eseri olarak dikkat çekiyor.

Elektronik müziğin özünü alarak kendi tarzlarını yaratan KIDSØ, heyecan verici müziklerinin yanı sıra izleyicilere sürükleyici bir deneyim sunan doğaçlama canlı performanslarıyla 21-22-23 Kasım tarihlerinde Türkiyeli hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. KIDSØ, eşsiz ve dinamik performansıyla gerçekleştireceği Türkiye turnesi kapsamında 21 Kasım Perşembe akşamı Eskişehir F/Stop Salon, 22 Kasım Cuma Ankara Kulüp Müjgan ve 23 Kasım Cumartesi akşamı Blind İstanbul sahnesinde müzik severlerin karşısında olacak.

Grubun Türkiye turnesi kapsamında gerçekleştireceği konserlerin biletlerine ve diğer detaylara https://tr.ee/o7_ZqwbSpf adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.