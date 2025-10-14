Alman istihbaratından Rusya uyarısı: Olası bir saldırı için tarih verildi

Alman gizli haber alma servisleri, Rusya'nın 2029 yılından önce NATO'ya saldırabileceğini iddia etti.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Almanya'nın dış istihbarat teşkilatı Federal Haber Alma Servisi (BND) Başkanı Martin Jäger, federal parlamentonun denetleme komitesinde yapılan açık oturumda, "Rusya tehdidinin" son aylarda daha da arttığını ifade ederek "Olası bir Rus saldırısının en erken 2029 yılında olabileceğini düşünerek arkamıza yaslanamayız. Bugün, şu an ateşin ortasındayız" dedi.

Moskova'nın tüm eylemlerinin NATO'nun altını oymayı ve toplumları bölmeyi amaçladığını savunan Jäger, "Rusya bu hedefine ulaşabilmek için gerekli gördüğü takdirde NATO ile askeri bir çatışmaya girmekten çelinmeyecektir" ifadesini kullandı.