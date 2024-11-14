Alman istihbaratının başına Türkiye kökenli istihbaratçı mı geliyor?

Almanya’nın en önemli istihbarat örgütlerinden BfV’nin (Federal İstihbarat Dairesi / Bundesamt für Verfassungsschutz) başına Türkiye kökenli bir istihbaratçı gelebilir. Bu görev için adı geçen bir diğer istihbaratçı da İran kökenli.

TAZ (Tageszeitung) gazetesinde yer alan bir habere 2018 yılından bu yana BfV’nin Başkanlığı’nı yürüten Thomas Haldenwang önümüzdeki günlerde emekliye ayrılacak ve şubat ayındaki erken genel seçimler için milletvekili adayı olacak. Memleketi Wuppertal’dan CDU adayı olarak seçim yarışına hazırlanan Haldenwang’ın yerine atanması söz konusu olan kişilerden biri BfV Başkan Yardımcısı, İstanbul doğumlu istihbaratçı Sinan Selen.

TAZ’ın haberine göre Almanya’nın iç istihbaratından sorumlu teşkilatın başına kimin atanacağı henüz belli değil. Sinan Selen’in yanı sıra bu makam için adı geçen iki istihbaratçı daha var.

Bunlardan biri Haldenwang’ın diğer yardımcısı Silke Willems, öteki de ondan önceki yardımcısı Felor Badenberg. Geçen yıl Berlin Eyalet Hükümeti’ne Adalet Bakanı (Senatörü) olarak atanmadan önce Sinan Selen’le birlikte bir süre BfV’nin başkan yardımcılığı görevini yürüten Badenberg de Tahran doğumlu, yani o da Selen gibi göçmen kökenli.

Haberde BfV’nin bağlı olduğu Federal İçişleri Bakanı, sosyal demokrat Nancy Faeser’in atama için acele etmeyip, bunu seçimden sonra kurulacak yeni hükümetteki halefine bırakabileceği belirtiliyor. Kesin olan birkaç gün içinde Haldenwang’ın görevi bırakacağı ve yerine kesin bir atama yapılana kadar teşkilatın iki başkan yardımcısı tarafından vekaleten yönetileceği.

İSTİHBARATIN ZİRVESİNDEKİ İLK GÖÇMEN KÖKENLİ

Almanya’nın önde gelen günlük gazetelerinden Süddeutsche Zeitung’da (SZ) altı yıl önce çıkan bir analizde Sinan Selen’den şöyle söz ediliyordu: “Selen mesleki yaşamının tamamını Almanya’nın güvenliği için çalışarak geçirmiştir.”

Hakkında Wikipedia’daki bilgilere göre Selen, 1972 yılında İstanbul’da doğmuş, dört yaşındayken ailesiyle birlikte Almanya’nın Köln kentine göç etmiş. Köln Üniversitesi’nde hukuk okumuş, orayı bitirdikten sonra bir süre serbest avukatlık yapmış, 2000 yılında da Federal Emniyet Teşkilatı‘da (BKA) çalışmaya başlamış.