Alman okulları da öğrenci almayacak

Haber Merkezi

Fransız ve Alman büyükelçiliklerine bağlı yabancı okullar, yeni eğitim öğretim yılında Türk öğrencileri kabul etmeyecek.

Fransız Milli Eğitim Bakanlığı ve Yurt dışı Fransız Eğitim Ajansı (AEFE) tarafından yönetilen ve Türkiye’deki Fransız elçiliğine bağlı Ankara'daki Charles de Gaulle ve İstanbul'daki Pierre Loti liselerinin ardından, Alman Büyükelçiliği’ne bağlı Ankara’daki Ernst-Reuter Schule Okulu, yeni eğitim öğretim yılında Türk öğrencileri kabul etmeyeceğini duyurdu.

YASAL DAYANAĞI YOK

Okuldan yapılan açıklamada, “Türk Dışişleri Bakanlığı’nın nota yayımlayarak 2024/2025 eğitim-öğretim yılında anaokulu da dahil olmak üzere Ankara’daki Ernst Reuter Okulu’na Türk pasaportlu yeni öğrencileri kabul etmemizin bir sonraki duyuruya kadar maalesef yasaklandığını bildirmek isteriz” ifadeleri kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yasal mevzuata ve Anayasanın 90. Maddesini işaret ederek okulların hukuki statüye kavuşmaları için uluslararası sözleşme yapılması gerektiğini belirterek, “Bir yasal mevzuatımız var. Bir de anayasamızın 90. maddesi çerçevesinde ülkelerle yaptığımız ikili uluslararası anlaşmalar var. Biz bu okulların hukuki statüye kavuşması için uluslararası sözleşme yapılmasını istiyoruz. Bu bahsi geçen yasal dayanağı olmayan 12 okulun uluslararası sözleşmeyle karşılıklı iki ülkenin anlaşacağı zeminine kavuşmasını arzu ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.