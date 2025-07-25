Alman otomotiv devine 'tarife' darbesi: 6 aylık zarar 1.3 milyar euro

Volkswagen, 2025’in ilk yarısında ABD tarifeleri nedeniyle 1.3 milyar euro zarar açıkladı. Bu gelişmenin ardından şirket, yılın tamamı için satış ve kâr marjı beklentilerini aşağı yönlü revize etti. Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi olan Volkswagen, operasyonel kâr marjının yıl sonunda yüzde 4 ila yüzde 5 aralığında gerçekleşmesini öngörüyor. Daha önce bu oran yüzde 5.5 ila yüzde 6.5 olarak açıklanmıştı.

TRUMP'IN İLAN ETTİĞİ 'SAVAŞLA' BAŞLADI

Reuters’ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret savaşının etkileri netleşmeye başladı. Avrupa’daki otomobil üreticileri milyarlarca euro zarar ederken, Volkswagen gibi devler peş peşe kâr uyarıları yayımlıyor. ABD’nin ithalata yönelik uyguladığı cezai tarifeler, Çin’den gelen rekabetin sertleşmesi ve Avrupa Birliği'nin elektrikli araç geçişini hızlandırmak için koyduğu düzenlemeler, sektörde baskıyı artırıyor.

FAALİYET KÂRINDA YÜZDE 29 DÜŞÜŞ

Volkswagen, 2025 yılının tamamında satışların geçen yılla aynı seviyede kalmasını bekliyor. Daha önce bu artışın yüzde 5’e kadar çıkabileceği belirtilmişti. Şirket, ikinci çeyrekte 3.8 milyar euro faaliyet kârı açıklarken, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 düşüşe işaret ediyor. Bu düşüşte yüksek tarife maliyetlerinin yanı sıra yeniden yapılanma harcamaları ve düşük kârlı elektrikli araç satışlarındaki artış etkili oldu.

UZLAŞMA ARAYIŞI SÜRÜYOR

Şirket, tarifelerin yıl sonuna kadar bu şekilde devam etmesi halinde yıl genelinde beklentilerin alt bandına yaklaşacağını, eğer oran yüzde 10’a düşürülürse üst banda çıkılabileceğini ifade etti. Avrupa Birliği’nin, 1 Ağustos’tan itibaren uygulanması beklenen yüzde 30’luk tarife tehdidini bertaraf etmek için yüzde 15’lik ortak bir oran üzerinde uzlaşma arayışında olduğu belirtiliyor.