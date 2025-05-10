Alman otomotiv sektörünün kârı sert düştü

Alman otomotiv endüstrisinde 2024 ilk çeyrekte Mercedes-Benz, BMW ve Volkswagen'in karları sırasıyla yüzde 40,7, yüzde 25,2 ve yüzde 37 oranında geriledi. Bu düşüşte Çin’deki zayıf satışlar, ABD'nin ithalat vergileri ve yüksek üretim maliyetleri etkili oldu. Özellikle içten yanmalı lüks sedanların Çin’de daha az talep görmesi, Alman otomotiv üreticilerinin kâr marjlarını düşürdü. Çin’de araç teslimatları Mercedes için yüzde 10, BMW için yüzde 17,2 ve Volkswagen için yüzde 7,1 azaldı.

2026 İÇİN TEKNOLOJİ UMUDU

Alman otomobil uzmanı Prof. Dr. Ferdinand Dudenhöffer, Çin'deki pazar payı kaybı ve rekabet baskısının önümüzdeki üç-dört çeyrek daha sürebileceğini belirtti. Ancak BMW, Mercedes ve Volkswagen’in yeni teknolojilere odaklanan modelleriyle bu düşüşü 2026 itibarıyla tersine çevirebileceğini söyledi. Dudenhöffer, bu markaların Çinli teknoloji şirketleriyle işbirliği içinde yüksek teknolojili araç üretimi konusunda adımlar attığını ifade etti.

ABD VERGİLERİ VE KÜRESEL RİSKLER

Donald Trump’ın otomobil ithalatına getirdiği yüzde 25 ek gümrük vergisinin Alman üreticiler üzerinde baskı yarattığı, şirketlerin maliyet azaltıcı önlemler aldıkları bildirildi. Elektrikli araçlara geçişin yüksek maliyetleri, yazılım sorunları ve araç geri çağırmalar da şirketlerin karlılığını etkiliyor. Dudenhöffer, ABD’deki siyasi belirsizlikler nedeniyle Asya’nın gelecekte daha cazip bir pazar haline geleceğini savundu.

ALMANYA’NIN ÇİN’E BAĞIMLILIĞI ARTIYOR

Alman otomotiv sektörü, ihracatın yüzde 17’sini oluştururken, toplam istihdamda önemli bir paya sahip. Çin, Alman üreticiler için hem satış hem de büyüme açısından büyük önem taşıyor. Ancak Çinli markaların yükselişiyle birlikte, Alman şirketlerinin pazar payları geriliyor. Çin’de sübvanse edilen düşük fiyatlı elektrikli araçlar, hem iç pazarda hem de Avrupa’da rekabeti artırıyor.