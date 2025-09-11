Alman pilot sendikası: Alman pilotlar yorgunluktan uçuşlarda uyuyor

Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit (VC) tarafından yapılan anket, ülkedeki ticari hava yolu pilotlarının kokpitte uyuklamasının artık yaygın bir gerçeklik olduğunu ortaya koydu.

VC, 900'den fazla pilotun katılımıyla yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.Buna göre, katılımcıların yüzde 93'ü son aylarda uçuş sırasında kestirdiğini ifade etti.

BASKILARA KARŞI BİR ÇÖZÜM

Vereinigung Cockpit Başkan Yardımcısı Katharina Dieseldorff, ankete ilişkin değerlendirmesinde, "Kısa bir kestirme, Alman kokpitlerinde uzun zamandır norm haline gelmiştir. Başlangıçta kısa süreli bir dinlenme önlemi olarak yapılırken, artık yapısal baskıya karşı kalıcı bir çözüm haline geldi." ifadesini kullandı.

YOĞUN PROGRAMLAR VE PERSONEL EKSİKLİĞİ

Pilotların, aşırı yorgun olmalarına rağmen sıkı programlar, personel eksikliği ve artan operasyonel baskı altında görevlerini yerine getirdiklerini söylediklerini belirten Dieseldorff, pilotlar için durumun özellikle yaz aylarında daha da zorlaştığını ifade etti.

YETKİLİLERE ÇAĞRI

Dieseldorff, "Yorgunluğu önemsemeyen veya görmezden gelen bir kurum kültürü, güvenlik riski oluşturur. VC, mürettebatı ve yolcuları korumak için hava yolu şirketlerinden, yetkililerden ve politikacılardan kararlı adımlar atılmasını talep ediyor." dedi.

BİLİMSEL RİSK YÖNETİMİ ÖNERİSİ

Sendika, uçuş görev sürelerinin daha iyi izlenmesi ve yorgunluğa karşı bilimsel temelli risk yönetiminin de gerekli olduğunu kaydetti.