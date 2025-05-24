Alman polisinde ayrımcılık artıyor

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Avrupa’da aşırı sağ görüşlerle birlikte göçmen düşmanlığı da artarken Almanya’da polis ve güvenlik teşkilatında sistematik ayrımcılığa ilişkin araştırmanın sonuçları yayımlandı. DW’nin haberine göre uzmanlar, güvenlik güçlerinde ayrımcılıkla mücadeleye ilişkin reform ihtiyacına vurgu yaptı. Almanya’nın Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi, "Polis ve Ayrımcılık: Riskler, Araştırma Boşlukları ve Eylem Önerileri" başlıklı raporunu yayımladı.

Çalışmada, kimlik kontrolleri, suç duyurularının alınması, acil çağrı ve şikâyetlerin değerlendirilmesi gibi Alman kolluk kuvvetlerinin yürüttükleri faaliyetler ile teşkilat içi ayrımcılık mercek altına alındı.

Araştırmaya göre köken, yaş veya cinsiyet nedeniyle belirli gruplara karşı daha sık kimlik kontrolleri yapıldığı belirtildi. Buna ten rengi nedeniyle yapılan kimlik kontrolleri gibi ırksal profillemenin de dahil olduğu aktarıldı.

Araştırmacılar, acil çağrı ve şikayetlerde ayrımcılık riski olduğunu saptadı. Araştırmada yer alan Daniela Hunold, tüm alanlarda ayrımcılık riskleri tespit ettiklerini söyledi.

Araştırmada ayrıca polis teşkilatı içerisinde homoseksüel ve transseksüel polis memurlarına karşı ayrımcılık vakaları da tespit edildi. Uzmanlar, polisin ayrımcılık konusunda bilinçlendirilmesi ve buna yönelik farkındalık eğitimleri verilmesinin önemine dikkat çekti.