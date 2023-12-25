Alman polisinin bir Türk’ü öldürmesine tepkiler

Almanya'nın Mannheim kentinde 49 yaşındaki bir Türk vatandaşının polis kurşunuyla öldürülmesine tepkiler sürüyor.

Cumartesi günü, Almanya'da Ertekin Ö. isimli Türk vatandaşı polisle girdiği tartışmadan sonra vurularak öldürüldü.

DW Türkçe'nin aktardığına göre Ertekin Ö.'nün kızı Yasemin Ö., "Babamın psikolojik sorunları hep vardı ve bu durumu polis de biliyordu. Babam hiçbir zaman kimseye zarar vermedi. Öldüğüne hala inanamıyorum" ifadelerini kullandı.

Polisin psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen Ertekin Ö'ye ateşle müdahale etmesine tepki gösteren, Almanya Federal Meclis Milletvekili Sol Parti'li Gökay Akbulut, Ertekin Ö.'nün kızı Yasemin Ö.'nün, radyo televizyon kurumu SWR'e yaptığı şu açıklamaları X hesabından paylaştı:

"Bütün semtin etrafı polis ve ambulanslarla çevrilmişti. ne annem ne de bir başkasının babamı sakinleştirmek için yanına gitmesine izin verildi. Defalarca rica etmemize rağmen polis bizi dinlemedi. Babam psikolojik olarak hastaydı. Babamı iteleyip dört kurşunla öldürdüler. Hem de ailesinin gözleri önünde. Bu gerçekten acil bir durum muydu?"

Mannheim kentinin bağlı bulunduğu Baden-Württemberg Eyalet Emniyet Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada ise, Ertekin Ö.'nün ailesine manevi destek verildiği bildirildi. Mannheim Emniyet Teşkilatı Başkanı Siegfried Kollmer de aileye başsağlığı diledi.

Sosyal medyada olaya dair çok sayıda görüntü paylaşılırken, Ertekin Ö.'nün elinde bıçakla polisin dur yönündeki uyarılarına rağmen ilerlediği görülüyor. Bunun üzerine polisin gövdesi çıplak adama ateş ettiği ve Ertekin Ö.nün de yere yığıldığı dikkat çekiyor. Olaya dair soruşturma başlatılırıken, ateş eden polislere yönelik soruşturmayı tarafsızlık ilkesi gereği Mannheim polisi yerine Eyalet Emniyet Teşkilatı'nın üstlendiği de açıklandı.

NE OLMUŞTU?

Cumartesi günü Mannheim'ın Schönau semtinde polis acili arayan 49 yaşındaki bir kişinin "bir suç işledim" bildiriminde bulunup kendini ihbar ettiği, polisin olay mahaline intikal ettiği sırada elinde bıçakla bir binanın önünde beklediğinin görüldüğü bildirildi. Polisleri tehdit ederek üzerine yürüyen kişinin Ertekin Ö. olduğu aktarılırken, elindeki bıçağı bırakmaması ve dur ihtarına uymaması üzerine güvenlik birimleri ateş açtı. Yaralanan 49 yaşındaki Ertekin Ö.'nün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı talimatnamelerine göre, bu tür vakalarda polisin silaha başvurmasına, ancak son çare olması halinde izin veriliyor. Polisin hangi durumlarda silah kullanıp kullanmayacağına, olay yerindeki emniyet güçlerinin kendi takdir yetkisiyle karar verdiği de söz konusu talimatnamede yer alırken, bu tür durumlarda da temel prensibin "ölçülülük" olduğunun altı çiziliyor.