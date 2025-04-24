Alman sismolog Bohnhoff'tan deprem değerlendirmesi: İki senaryoya dikkat çekti

İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor.

Alman sismolog Prof. Marco Bohnhoff, depreme ilişin yaptığı değerlendirmede iki farklı senaryodan bahsetti.

DW Türkçe'ye konuşan Bohnhoff, bunlardan ilkinin 6,2 büyüklüğündeki depremin "ana deprem" olması ve sismik aktivitenin halihazırda görülen ve normal kabul edilen artçı depremlerle yavaş yavaş azalması ihtimali olduğunu dile getirdi.

"İkinci olasılık ise gerçekten daha büyük bir depremin meydana gelmesi" diyen Bohnhoff, "Bu depremin büyüklüğü en fazla 7,4'e kadar ulaşabilir. Bu da bölgede beklenen büyük ve şiddetli depremin gerçekleşmesi olur" ifadelerini kullandı.

Bohnhoff, "Ancak bu iki senaryodan hangisinin gerçekleşeceğini şu anda yüzde yüz kimse söyleyemez" uyarısını yaptı.