Alman siyasetçilerden Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'ne Demirtaş mektubu: Derhal serbest bırakılmalı

Yeşiller partili Berivan Aymaz ve Anton Hofreiter, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'e bir mektup yazarak Türkiye'den Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (NRW) Eyalet Meclisi Başkan Vekili Berivan Aymaz ve Federal Meclis Avrupa Birliği Konuları Komisyonu Başkanı Anton Hofreiter, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'e hitaben bir mektup yazdı. Aymaz ve Hofreiter, 2016 yılından beri tutuklu olan Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını talep etti.

DW Türkçe'nin haberine göre Yeşiller Partisi'ne mensup iki siyasetçi mektupta Demirtaş'ın hukuksuz biçimde tutuklu olduğunu, "özgürlük haklarının gasp edildiğini ve bu şekilde siyasi faaliyetlerinin Türk devleti tarafından sistematik olarak engellendiğini" ifade etti.

Aymaz ve Hofreiter, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2018 yılında Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılmasını talep etmiş ve sonraki yıllarda da bunu defalarca tekrar etmiştir. Avrupa Konseyi'nin tüm üyeleri Konsey'in temel mevzuatlarına uymak zorundadır. Bu hukuki bir yükümlülüktür" ifadelerini kullandı.

İki Alman siyasetçi mektupta, Demirtaş'a Kobani Davasında verilen cezaya atıfla "42 yıl hapis cezasına çarptırıldığını üzüntüyle öğrendik" dedi. "Türkiye 1949'dan beri Avrupa Konseyi'nin üyesidir ve hukuk devleti prensipleri ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile kendini yükümlü kılmıştır. Buna uygun olarak Sayın Demirtaş ve diğer siyasi tutukluların serbest bırakılması gerekir" denilen mektupta şu ifadeler kullanıldı:

"TÜRKİYE'NİN İMAJINA ZARAR VERİYOR"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan defalarca, uzun tutukluluk süresinin eleştirildiği ve Demirtaş'ın tahliyesine hükmedildiği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararın kendisini bağlamadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı bu şekilde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bağlayıcı olan kararına ve Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nin üyesi olarak yükümlülüklerine karşı koymuş oldu.

Uluslararası insan hakları sistemine riayet etmemek demokratik Türkiye imajına da zarar veriyor. Bu nedenle Türk hükümetini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını derhal uygulamaya çağırıyoruz. Meslektaşımızın akıbetini takip etmeyi bırakmayacağız ve yakında serbest bırakılacağına dair umudumuzu koruyoruz."