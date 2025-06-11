Alman vatandaşlığına geçen Türklerin sayısı iki kat arttı

Almanya’da 2024 yılında vatandaşlığa kabul edilen Türklerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 110 artarak 22 bin 525’e yükseldi. Bu artışla Türkiye'den Almanya'ya gidenler, Suriyelilerin ardından Alman vatandaşlığına geçen en büyük ikinci grup oldu.

Almanya Federal İstatistik Dairesi (Destatis) tarafından yayımlanan verilere göre, 2024 yılında Alman vatandaşlığına geçen Türkiye asıllıların sayısı, 2023’e kıyasla iki kattan fazla arttı.

YÜZDE 110'LUK ARTIŞ

2023’te 10 bin 735 olan sayı, 2024’te yüzde 110’luk artışla 22 bin 525’e ulaştı. Bu, Almanya’da vatandaşlığa alınan topluluklar arasında en yüksek mutlak artış olarak kayıtlara geçti.

DW’nin aktardığına göre, 2024’te toplam 291 bin 955 yabancı ülke vatandaşı Alman pasaportuna sahip oldu. Bu oran, 2000 yılından bu yana vatandaşlığa geçişlerde kaydedilen en yüksek yıllık artış oldu. Suriyeliler 83 bin 150 kişiyle ilk sırada yer alırken, İkinci sırada 22 bin 525 ile Türkler yer aldı. Onları 13 bin 545 Irak ve 12 bin 980 Rusya vatandaşı izledi.

ARTIŞTA YENİ YASA VE ÇİFTE VATANDAŞLIK ETKİLİ OLDU MU?

Vatandaşlık geçişindeki bu dikkat çekici artışın arka planında, Haziran 2024’te yürürlüğe giren yeni Vatandaşlık Yasası’nın etkili olduğu belirtiliyor. Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) koalisyonu tarafından çıkarılan yasa, vatandaşlığa geçiş süresini sekiz yıldan beş yıla, bazı durumlarda üç yıla kadar indirmişti. Ayrıca, önceki vatandaşlığın korunmasına olanak tanıyan çifte vatandaşlık uygulaması da özellikle Türk uyrukluların kararında belirleyici oldu.

Ancak, Mayıs 2025’te göreve gelen Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve SPD koalisyonu, üç yıllık sürede vatandaşlık verilmesi uygulamasını kaldırdı.

Destatis verilerine göre Alman vatandaşlığına geçen Türklerin Almanya’da kalış süresi ortalama 23,1 yıl oldu. Suriyelilerde bu süre 7 yıl olarak açıklandı.