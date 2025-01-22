Alman ve Avusturya gazeteleri CHP'li belediye başkanları ve Ümit Özdağ haberini nasıl gördü?

BERLİN

Almanya ve Avusturya gazeteleri CHP'li belediye başkanları ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a yönelik gözaltı sürecini sayfalarına taşıdılar.

Yargılanma sürecindeki CHP'li isimlere geniş yer veren Frankfurter Rundschau (Almanya), "Erdoğan Türkiye'de Kürt belediye başkanlarını defalarca tutuklattı. Şimdi İstanbul'un CHP'li Belediye Başkanı İmamoğlu da yargının hedefinde" diye yazdı.

Hükümetin muhalif politikacılar üzerinde baskı kurduğunu yazan Rundschau haberinde şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce Kürt yanlısı DEM Partili belediye başkanları Türk yargısı tarafından hedef alınırken, şimdi de muhalefet partisi CHP'li belediye başkanları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin artan baskısı altında. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma işlemleri başlatıldı. İmamoğlu'nun bir konuşmasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i ve ailesini tehdit ettiği iddia ediliyor. Bu durum, iddiaları reddeden İmamoğlu tarafından da doğrulandı. “İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, kendisini ve ailesini tehdit ettiğim gerekçesiyle hakkımda soruşturma başlatıyor. Konuşmamda tek bir tehdit kelimesi yok."

Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP hükümeti ile muhalefet arasındaki cephedeki sertleşme sürüyor. Parlamento seçimlerinin 2023'e kadar yapılmamasına rağmen, iktidar partisi ile muhalefet arasında fiilen bir seçim kampanyası ürütülüyor. CHP lideri Özgür Özel Pazartesi günü İmamoğlu ile aynı konferansta yer aldı ve yeni seçim çağrısında bulundu: "CHP her şeyiyle seçime hazır. Adaylarımız hazır, adayımız hazır. Benim karşıma çıksın ve cevabını alsın."

ERDOĞAN'IN BAŞDANIŞMANI İMAMOĞLU'NA YÖNELİK SORUŞTURMALARDAN MEMNUN

İmamoğlu'na karşı alınan tedbir hükümet saflarında alkışlandı. Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral X'te “Bu insafsız kişinin İstanbul Başsavcımız Akın Gürlek'in şahsına ve ailesine yönelik açıklaması asla kabul edilemez” diye yazdı.

Mart 2023'teki yerel seçimlerde CHP en önemli büyükşehirleri elinde tutmayı ve birçok yeni şehri kazanmayı başardı. İmamoğlu ve Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş (CHP) Türkiye'de özellikle popüler. İmamoğlu gelecek vaat eden bir cumhurbaşkanı adayı olarak görülüyor ve yüksek popülaritesi nedeniyle önümüzdeki seçimlerde Erdoğan için bir tehdit oluşturabilir. Ancak CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu Mayıs 2023'teki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a karşı yarışmış ve kaybetmişti.

Spiegel (Almanya) ise ajanslardan gelen haberlere yer vermekle yetindi: "Türkiye'de aşırı sağcı Zafer Partisi lideri cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklandı. Aralarında Anadolu Ajansı'nın da bulunduğu çok sayıda medya kuruluşu haberlerinde hemfikir. Habere göre Ümit Özdağ Ankara'da bir akşam yemeğinde gözaltına alındı."

MUHALEFETTEN GELEN ELEŞTİRİLER

Diğer partilerden siyasetçiler Özdağ'ın tutuklanmasını eleştirdi. Muhalefet partisi CHP'nin lideri Özgür Özel şunları söyledi: "Onu ifadeye çağırmak yerine yemek yediği bir restoranda gözaltına almak, muhalif siyasetçileri itibarsızlaştırma girişimlerinin bir devamıdır."

cannstatter-zeitung ile Esslinger Gazetesi de Almanya 'da AA'nın Özdağ'ın gözaltı haberini “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı muhalif bir siyasetçiyi soruşturuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddia ediliyor” ifadesiyle sayfalarına aldılar

Kurier (Avusturya), Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanmasını “Aşırı sağcı Zafer Partisi lideri, Türkiye'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP kadar zarar veren çok az şey olduğunu söyledi” şeklindeki ifadeleri başlığına taşıyarak duyurdu. Haber özetle şöyle: "Türkiye'de aşırı sağcı Zafer partisinin lideri cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklandı. Bu haber Anadolu Ajansı tarafından geçildi."

Partisinin X platformundan yapılan açıklamaya göre Ümit Özdağ, Salı sabahı ifade vermek üzere polis tarafından Ankara'dan İstanbul'a götürüldü. AA'ya göre soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Savcılığı yürütüyor.

TUTUKLAMAYA YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Özdağ'ın Pazar günü Antalya'da düzenlenen bir parti toplantısında sarf ettiği sözlerin tutuklanmasına neden olduğu söyleniyor. Hükümet yanlısı medya, Özdağ'ın son bin yılda hiçbir haçlı seferinin Türk devletine ve halkına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partisi AKP kadar zarar vermediğini söylediğini aktardı.

Watson da (Avusturya) dpa haberini sayfalarına taşıdı: "Türk siyasetçi Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı

Özdağ'ın Pazar günü Antalya'da düzenlenen bir parti toplantısında yaptığı açıklamaların soruşturmaya neden olduğu söyleniyor. Hükümet yanlısı medya, Özdağ'ın son bin yılda hiçbir haçlı seferinin Türk devletine ve halkına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partisi AKP kadar zarar vermediğini söylediğini aktardı. Diğer partilerden siyasetçiler tutuklamayı eleştirdi."