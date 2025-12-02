Alman yayıncı RTL 600 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

Alman yayıncı RTL, yeniden yapılanma kapsamında 600 çalışanını işten çıkarmayı planladığını bildirdi.

RTL tarafından yapılan açıklamada, "yapısal ve ekonomik zorluklar" ve Almanya'daki "konumunu güçlendirmek" gerekçesiyle yeniden yapılanmaya gidildiği belirtildi.

Bu kapsamda, Almanya'da 600 tam zamanlı çalışanın işten çıkarılmasının planlandığı aktarılan açıklamada, "işten çıkarmaların özel bir tazminat programı ve erken emeklilik düzenlemeleriyle mümkün olduğunca sosyal sorumluluk bilinciyle uygulanacağı" savunuldu.

Açıklamada, Bertelsmann çatısı altındaki şirketin yeniden yapılanmaya gitmesine sebep olarak, "zayıf ekonomiyle reklam gelirlerindeki düşüş ve medya sektöründeki yapısal değişim" gerekçe gösterildi.