‘Almancılar’ İstanbul’a dönüyor

“Almancılar”, göçün 65. yıl dönümünde, Berlin’in önemli kültür kurumlarından Maxim Gorki Tiyatrosu’nun Aşk, Mark ve Ölüm sergisiyle İstanbul’a geri dönüyor.

Tiyatro tarafından iki yılda bir düzenlenen Berliner Herbstsalon adlı festivalin yedinci ve son edisyonundan (2025) yapılan tematik bir seçki 8 Mayıs’ta Beyoğlu’ndaki Depo’da izleyiciyle buluşuyor. 27 Haziran’a kadar ziyaret edilebilecek serginin ilk bölümü, Melek Konukman-Tulgan, Filiz Taşkın, Serpil Yeter ve Gülsün Karamustafa’nın eserlerinin yanı sıra bir belgesel niteliği taşıyor.

Geniş kapsamlı bir araştırmaya dayanan bölüm, Telefunken tarafından Berlin’de Stresemannstrasse 30 adresinde “misafir kadın işçiler” için tahsis edilen yurdun sakinlerine odaklanıyor. Yazar Emine Sevgi Özdamar’ın eserleri de bu bölümde önemli bir yer tutuyor. 1946’da Malatya’da doğan, İstanbul ve Bursa’da büyüyen Özdamar, 1965 yılında Stresemannstrasse 30’daki yurda yerleşmişti. Serginin ikinci bölümünde, özellikle video çalışmaları, yazılı metin ve heykellerden oluşan eserleriyle yaşam öykülerinden esinlenerek Almanya’yı tartışan sanatçılar yer alıyor: Nevin Aladağ, Züli Aladağ, Cana Bilir-Meier, Zühal Bilir-Meier, Ahu Dural, Semra Ertan, Harun Farocki ve Antje Ehmann, Daniel Knorr, Hakan Savaş Mican, Ersan Mondtag, İrfan Önürmen Emine Sevgi Özdamar, Ülkü Süngün ve Želimir Žilnik. Depo İstanbul, pazar ve pazartesi hariç her gün 11:00 – 19:00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.