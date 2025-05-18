Almanlar bizi kıskanmaya devam ediyor: Hasan’ın sepeti 8, Hans’ın sepeti 20 kez doluyor

Türkiye’deki ekonomik krizin yurttaş üzerindeki ağır etkisi, her geçen gün daha da genişledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye’de 20 milyondan fazla yurttaş yaşamını ancak sosyal yardımlar ile sürdürebilir hale getirildi.

2025 yılı için 22 bin 104 TL olarak belirlenen asgari ücret, en temel ürünleri dahi karşılayamayacak kadar eridi.

CHP Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu’nun fiyat analizi çalışması da çarpıcı tabloyu gözler önüne serdi. Almanya’daki ucuzluk marketleriyle Türkiye’deki Tarım Kredi Kooperatifleri karşılaştıran Bakırlıoğlu, “Temel gıda ürünlerinin çoğu Avrupa’da daha ucuz. Türkiye’de asgari ücretle yaşamak, artık sadece geçinememek değil, gıdaya erişememek anlamına geliyor” dedi.

Bakırlıoğlu’nun çalışmasında, Türkiye’deki asgari ücretle, temel gıdalardan oluşan bir sepetin sepetinin sekiz kez dolduğu belirtildi. Almanya’daki asgari ücretle ise aynı ürünlerden oluşan sepetin 20 kez doldurulabildiği ifade edildi. Karşılaştırmayı, Mayıs 2025 fiyatları üzerinden yaptığını kaydeden Bakırlıoğlu, “Avro cinsinden bir karşılaştırma da Türkiye aleyhine ciddi bir tabloyu ortaya çıkarıyor” diye konuştu.

Çalışma kapsamında, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Kâr amacı gütmüyor” diyerek tanıttığı Tarım Kredi Kooperatifi marketlerden varsa kendi ürünlerini, yoksa da yaygın olarak bilinen marka ürünleri satın alındı. Almanya’da asgari ücretli bir kişinin 1 kilogram tavuğu 4 avroya alabildiği, Türkiye’de ise 1 kilogram tavuğun 175 TL’den satıldığı kaydedildi. Almanya’da asgari ücretli geliriyle 450 kilo tavuk yerken Türkiye’deki asgari ücretlinin yalnızca 126 kilo tavuk yiyebildiği belirlendi.

AVRUPALI İÇİN DE PAHALI

Türkiye’de, en temel gıdalardan oluşan bir alışveriş sepetinin 2 bin 940 TL’ye, Almanya’da ise 88,9 avroya dolduğu da çalışmada vurgulandı. İktidarın, “Almanya bizi kıskanıyor” iddiasını anımsatan Bakırlıoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bir zamanlar Avrupa pahalı derdik. Bugün Almanya’daki markette yağ, un, makarna gibi temel gıda maddelerinin birçoğu Türkiye'ye göre daha ucuz. Türkiye’de enflasyon sadece fiyatları değil, insanların hayatını da kemiriyor. Asgari ücret alım gücünü yitirmiş, temel ihtiyaçlara dahi yetmez hale gelmiştir. Bu kabul edilemez bir yoksullaşma ve adaletsizliktir. Türkiye, artık Avrupalılar için bile oldukça pahalı.”

***

TÜRKİYE’DE SEPET BOŞ

Türkiye’deki asgari ücret ve Almanya’daki asgari ücret ile Tarım Kredi Market ve Alman marketinden alınabilen diğer bazı ürünler, miktarlarına göre şöyle sıralandı: