Almanlar en çok ekonomi, göç ve aşırılıktan korkuyor

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Almanya’da R+V sigorta kuruluşunun araştırmasına göre enflasyon, son üç yılda olduğu gibi 2024’te de halkın en büyük korkusu olurken göçmenler ve toplumdaki kutuplaşma da en büyük endişeler arasında yer aldı. DW’nin haberine göre yaklaşık 2 bin 400 kişi ile düzenlenen ankette, ülkeye “yoğun bir göçün olması” ikinci en büyük korku oldu.

Son dönemde aşırı sağın yükselişine sahne olan ülkede “siyasi aşırıcılıklara” yönelik korku da geçen seneye göre 8 puan artarak yüzde 46 olarak ölçüldü. Ankete göre vatandaşların yüzde 57’si enflasyonu korku nedeni olarak gördüklerini belirtirken, fiyatların sürekli artmasından endişe duyduklarını belirtti. Almanya’ya yoğun bir göç hareketi olasılığı katılımcıların yüzde 56’sını endişelendirirken bu grupta yer alanlar “devletin mülteciler nedeniyle aşırı yük altında kalabileceğini” belirtti.

Almanların diğer endişeleri arasında konut fiyatlarında ve vergilerdeki artış ile toplumdaki kutuplaşma da yer aldı. Ankete katılanların yüzde 66’sı siyasetçilere “zayıf” anlamında 4 ya da daha kötü bir not verdi.