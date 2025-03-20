Almanya, 13 yıl aradan sonra Şam'da büyükelçiliğini açtı

Almanya, 13 yıl aradan sonra HTŞ'nin yönetimi ele geçirdiği Suriye'de büyükelçiliğini yeniden açtı.

Almanya'nın Suriye Özel Temsilcisi Stefan Schneck, sosyal medya platformu X'ten açıklama yaptı.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un bugün Suriye'nin başkenti Şam'daki Alman Büyükelçiliği'ni resmi olarak yeniden açtığını açıkladı.

"Daha iyi bir Suriye için tüm Suriyelilerle yakın çalışmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadesini kullanan Schneck, büyükelçilik ekibinin yeterli olmadığını, vize ile konsolosluk işlemlerinin bir süre daha Lübnan’ın başkenti Beyrut’tan yürütülmeye devam edeceğini bildirdi.

Almanya, 2012 yılında Suriye’de yaşananlar nedeniyle Şam’daki büyükelçiliğini kapatma kararı almıştı.