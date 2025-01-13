Almanya 2024'ün en kötü kelimesini seçti: "Organik Alman"

Almanya'da 2024'ün en kötü kelimesi "Organik Alman" (Biodeutsch) seçildi.

Marburg'taki "Yılın En Kötü Kelimesi" İnisiyatifinden yapılan açıklamada geçen yılın en kötü kelimesi olarak "Organik Alman" sözcüğünün seçildiği duyuruldu.

IRKÇILIK ÖRNEĞİ OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

Jüri, bu kelimenin özellikle sosyal medyada insanları sözde biyolojik kökenlerine göre sınıflandırmak ve ayrımcılık yapmak amacıyla daha sık kullanılmaya başlandığını belirtti.

"Organik Alman" ifadesinin gerçek Almanlar ile ikinci sınıf Almanlar arasında ayrım yapmak amacıyla kullanıldığını kaydeden jüri, bunun gündelik ırkçılığın örneği olduğuna dikkati çekti.