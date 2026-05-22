Almanya 2026 Dünya Kupası kadrosu: Sane kadroda mı?

Almanya 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı ve turnuva öncesi futbolseverlerin beklediği liste netleşti. Dünya Kupası’nın en çok merak edilen takımlarından Almanya, 26 kişilik kadrosunu duyururken gözler özellikle hücum hattında yer alan isimlere çevrildi. Türkiye’de ise en çok sorulan soru, Galatasaraylı yıldız futbolcu Leroy Sane kadroda mı? oldu.

Açıklanan listeye göre Leroy Sane, Almanya’nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer aldı. Galatasaray forması giyen yıldız oyuncu, Almanya’nın forvet hattında Maximilian Beier, Kai Havertz, Denis Undav ve Nick Woltemade ile birlikte turnuva kadrosuna dahil edildi. Almanya, 2026 Dünya Kupası’nda Curaçao, Fildişi Sahili ve Ekvador ile E Grubu’nda mücadele edecek.

ALMANYA 2026 DÜNYA KUPASI KADROSU AÇIKLANDI

Kadroda Bayern Münih’ten 7 oyuncunun bulunması öne çıkan detaylardan biri oldu. Kaleci, defans, orta saha ve forvet hattında Avrupa futbolunun önemli kulüplerinde forma giyen isimler yer alırken, Galatasaraylı Leroy Sane’nin listeye dahil edilmesi Türkiye’deki futbolseverlerin ilgisini artırdı.

SANE ALMANYA 2026 DÜNYA KUPASI KADROSUNDA MI?

Sane’nin kadroya dahil edilmesi, özellikle Türkiye’de geniş yankı uyandırdı. Galatasaray forması giyen yıldız futbolcunun Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda sahne alacak olması, hem sarı-kırmızılı taraftarlar hem de turnuvayı takip eden futbolseverler için dikkat çekici bir gelişme oldu.

ALMANYA’NIN 2026 DÜNYA KUPASI GRUBU

Almanya, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda E Grubunda mücadele edecek. Grupta Almanya’nın rakipleri Curaçao, Fildişi Sahili ve Ekvador olarak açıklandı. Kadro duyurusunun ardından Almanya’nın grup aşamasındaki performansı ve ilk 11 tercihleri şimdiden merak konusu oldu.

Dünya Kupası tarihinde güçlü futbol geleneğiyle bilinen Almanya, 2026 turnuvasına geniş ve dikkat çekici bir kadroyla hazırlanıyor. Açıklanan 26 kişilik liste, hem tecrübeli isimleri hem de farklı kulüplerden gelen oyuncuları bir araya getiriyor.

ALMANYA 2026 DÜNYA KUPASI KALECİ KADROSU

Almanya’nın kaleci kadrosunda üç isim yer aldı. Tecrübeli Manuel Neuer’in listede bulunması dikkat çekerken, Oliver Baumann ve Alexander Nubel de 2026 Dünya Kupası için açıklanan kadroya dahil edildi.

Oyuncu Kulübü Oliver Baumann Hoffenheim Manuel Neuer Bayern Münih Alexander Nubel Monaco

ALMANYA 2026 DÜNYA KUPASI DEFANS KADROSU

Savunma hattında Borussia Dortmund, Bayern Münih, Real Madrid, RB Leipzig, Frankfurt ve Newcastle United gibi kulüplerden oyuncular yer alıyor. Defans listesi, Almanya’nın turnuva öncesi güçlü ve geniş bir savunma rotasyonuyla sahaya çıkacağını gösteriyor.

Oyuncu Kulübü Waldemar Anton Borussia Dortmund Nathaniel Brown Frankfurt Joshua Kimmich Bayern Münih David Raum RB Leipzig Antonio Rudiger Real Madrid Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund Jonathan Tah Bayern Münih Malick Thiaw Newcastle United

ALMANYA 2026 DÜNYA KUPASI ORTA SAHA KADROSU

Almanya’nın orta sahasında hem Bundesliga’dan hem de Avrupa’nın farklı liglerinden dikkat çeken isimler bulunuyor. Jamal Musiala, Florian Wirtz, Leon Goretzka ve Alexander Pavlovic gibi oyuncular, kadronun merkezinde öne çıkan isimler arasında yer alıyor.

Oyuncu Kulübü Nadiem Amiri Mainz Leon Goretzka Bayern Münih Pascal Gross Brighton Jamie Leweling Stuttgart Lennart Karl Bayern Münih Jamal Musiala Bayern Münih Felix Nmecha Borussia Dortmund Alexander Pavlovic Bayern Münih Angelo Stiller Stuttgart Florian Wirtz Liverpool

ALMANYA 2026 DÜNYA KUPASI FORVET KADROSU

Almanya’nın forvet hattında beş oyuncu yer aldı. Galatasaraylı Leroy Sane’nin de bulunduğu hücum hattı, turnuva öncesi en fazla dikkat çeken bölümlerden biri oldu. Kai Havertz, Maximilian Beier, Denis Undav ve Nick Woltemade de Almanya’nın hücum seçenekleri arasında bulunuyor.

Oyuncu Kulübü Maximilian Beier Borussia Dortmund Kai Havertz Arsenal Leroy Sane Galatasaray Denis Undav Stuttgart Nick Woltemade Newcastle United

BAYERN MÜNİH’TEN 7 OYUNCU KADRODA

Almanya’nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda Bayern Münih’ten 7 oyuncu yer alıyor. Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Leon Goretzka, Lennart Karl, Jamal Musiala ve Alexander Pavlovic listede bulunan Bayern Münih oyuncuları olarak dikkat çekiyor.

Bu tablo, Almanya kadrosunda Bayern Münih etkisinin güçlü biçimde hissedildiğini gösteriyor. Özellikle kaleci, savunma ve orta saha hattında Bayern Münih oyuncularının yer alması, takımın omurgasında bu kulübün önemli bir ağırlığa sahip olduğunu ortaya koyuyor.

GALATASARAYLI SANE’YE ÖZEL İLGİ

Türkiye’de Almanya kadrosunun açıklanmasının ardından en çok konuşulan isimlerden biri Leroy Sane oldu. Galatasaraylı yıldız futbolcunun Almanya’nın Dünya Kupası kadrosunda yer alması, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor.

Sane’nin forvet hattında bulunması, Almanya’nın hücum planı açısından da dikkat çekici bir tercih olarak öne çıkıyor. Hızı, bire birdeki etkisi ve hücumdaki yaratıcılığıyla bilinen yıldız futbolcu, turnuvada Almanya’nın önemli kozlarından biri olabilir.

ALMANYA 2026 DÜNYA KUPASI KADROSU TAM LİSTE

Pozisyon Oyuncular Kaleci Oliver Baumann, Manuel Neuer, Alexander Nubel Defans Waldemar Anton, Nathaniel Brown, Joshua Kimmich, David Raum, Antonio Rudiger, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Malick Thiaw Orta saha Nadiem Amiri, Leon Goretzka, Pascal Gross, Jamie Leweling, Lennart Karl, Jamal Musiala, Felix Nmecha, Alexander Pavlovic, Angelo Stiller, Florian Wirtz Forvet Maximilian Beier, Kai Havertz, Leroy Sane, Denis Undav, Nick Woltemade

ALMANYA’NIN KADROSUNDA HANGİ KULÜPLER ÖNE ÇIKIYOR?

Almanya’nın Dünya Kupası kadrosunda Bayern Münih ağırlığı dikkat çekerken; Borussia Dortmund, Stuttgart, Newcastle United ve farklı Avrupa kulüplerinden oyuncular da listede yer aldı. Bu dağılım, Almanya’nın kadro yapılanmasında hem yerel ligden hem de uluslararası tecrübeden yararlandığını gösteriyor.

Galatasaray’dan Leroy Sane’nin forvet hattında bulunması ise Türkiye açısından kadronun en çarpıcı başlıklarından biri oldu. Almanya kadrosu, turnuva öncesinde hem kulüp çeşitliliği hem de yıldız oyuncularıyla dikkat çekiyor.

