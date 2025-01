Almanya aşırı sağa direniyor

FRANKFURT

Almanya'da antifaşistler, sendikalar, pek çok siyasi parti ve gruplar, sivil toplum örgütleri, inisiyatifler, kiliseler, aşırı sağcı AfD'nin söylemlerinin yanısıra 1945 yılından beri ilk kez aşırı sağ partilerle birlikte hareket eden Friedrich Merz'i AfD'ye karşı güvenlik duvarını yıktığı gerekçesiyle sert tepki gösteriyor. “Bir daha asla, şimdi”, “Tabunun yıkılmasına karşı uyarı”, Irkçı AfD ve Merz protestoları, Almanya'nın pek çok kentinde yapılacak. Köln'de hafta sonu, biri Ren nehrinde tekne mitingi olmak üzere aşırı sağa karşı üç etkinlik gerçekleşecek. Ülkede geçtiğimiz günlerde de aşırı sağa karşı Berlin'de 100 bin kişi biraraya gelmiş, Köln, Frankfurt gibi pek çok kentte de büyük eylemler düzenlenmişti. Hamburg'ta da 20 binden fazla kişi CDU ve AfD'nin Federal Meclis'teki ortak oylamasına karşı gösteri yapmıştı.

ALİCE WEİDEL PROTESTO EDİLECEK

Frankfurt yakınlarındaki Neu İsenburg kasabasında 1 Şubat günü, Weidel, AfD ve benzerlerine karşı! Faşizme yer yok!” adıyla gösteriler yapılacak. Aşırı sağcı AfD, parti liderleri Alice Weidel ile birlikte Neu-Isenburg'daki Hugenottenhalle'de bir seçim kampanyası planladı. Weidel'in kasabada ırkçı söylemleriyle propaganda yapacak olması antifaşistleri kızdırdı. Protestocuların yaptığı açıklamada, “Geçmişte AfD'nin Frankfurt'taki seçim kampanyası stantlarına karşı defalarca kararlı bir şekilde harekete geçtikten sonra, AfD şimdi banliyölerimize taşınmak zorunda kalmış gibi görünüyor.

Ancak ister doğrudan Frankfurt'ta ister çevresinde olsun, faşistlere kararlılıkla karşı çıkacak ve burada faşizme yer olmadığını göstereceğiz. Biraz zaman ayırın ve sıkı giyinin!

Faşizme karşı hep birlikte. Karşı gösteri: 01.02. saat 11'de Frankfurt Neu-Isenburg şehir sınırı, Tramvay istasyonu“ denildi.

APOLDA, AFD MİTİNGİNE KARŞI

“Renkli Weimar Ülkesi” (Bunte Weimarer Land) ağı, ırkçı AfD'nin Apolda'da düzenleyeceği mitinge karşı 18 Ağustos Pazar günü saat 13:00'ten itibaren Marktplatz'da bir karşı gösteri düzenleyeceğini duyurdu. Aile dostu demokrasi festivali için stantlar, konuşmalar ve müzik planlanıyor. Çevredeki pek çok kentten protestocunun da Apolda'ya gitmek istediği kaydedildi. AfD'nin çevredeki eyalet parlamentosu seçim bölgelerinden doğrudan adayların ve birinci sıradaki faşist Björn Höcke'nin saat 14:00'ten itibaren sözde yaz festivalinde konuşma yaptırması bekliyor.

GİESSEN DE “KENDİNİ SAVUNUYOR”

Giessen kentinde bir yıl önce 13 binden fazla insan dondurucu soğukta “Gießen kendini savunuyor! Bir daha asla şimdi” sloganıyla ötekileştirmeye, ırkçılığa, yabancı düşmanlığına, ayrımcılığa ve insanlık dışı ‘sınır dışı etme planlarına’ karşı net bir duruş sergilemişti. Belediye Başkanı Frank-Tilo Becher de demokrasi ve özgürlüğün savunulması için ezici bir işaretten söz etmişti. Giessen, 8 Şubat Cumartesi günü için inisiyatifler, büyük gösteri çağrısında bulundu. Organizatörler, “Hepimizi birleştiren şey, sağa kayışa aktif bir şekilde karşı çıkma arzusudur” açıklamasını yaptı. Yürüyüş saat 14.30'da Berliner Platz'da başlayacak. Güzergah buradan Brandplatz, Kirchenplatz ve Marktplatz üzerinden Seltersweg'den Elefantenklo'ya ve Südanlage üzerinden tekrar Berliner Platz'a uzanacak.

HANAU KATLİAMININ 5. YILI

Hanau katilamında öldürenlerin yakınlarının kurduğu 19 Şubat İnisiyatifi de 15 Şubat'ta Almanya'nın dört bir yanında gösteriler düzenlenmesi için çağrı yaptı. Çağrı şöyle: “19 Şubat, Hanau'daki ırkçı saldırının 5. yıldönümüdür. Bu günde Hanau'daki mezarlıkları ve suç mahallerini anacağız. Bilgilendirme daha sonra yapılacak.

15 Şubat'ta akrabalarımız, destekçilerimiz ve ülke çapındaki ağımızdan insanlarla bir araya gelerek son 5 yıldaki mücadeleleri ve gelişmeleri birlikte hatırlayacağız. Etkinlik saat 19:00'da Hanau Kongre Parkında gerçekleşecek.

#5Jahredanach

#saytheirnames

#hatırlamakdeğişmek demektir

#Hanauistueberall

19 Şubat 2020'deki ırkçı saldırının 5. yıldönümünde, Almanya çapında merkezi olmayan ve çeşitli anma ve dayanışma eylemleri için de çağrıda bulunuyoruz.”

Protesto eylemlerini gün gün takip etmek için tıklayın: https://www.demokrateam.org/aktionen/

Almanya'da hangi kentlerde, ne zaman gösteri, miting ve etkinlikler yapılacak (Liste birden fazla kaynak verileriyle oluşturuldu)

⭐Aachen, 01.02., saat 12:00, Platz für Demokratie - „Wir sind die Brandmauer“, miting (yürüyüş saat 17:30'da, Katschhof)

⭐Altenkirchen, 02.02., saat 14:00, Schlossplatz

⭐Angermünde, 31.01., saat 15:30, Marktplatz

⭐Ansbach, 01.02., saat 14:30, Martin-Luther-Platz

⭐Apolda, 01.02., saat 8:00, Stadthalle

⭐Augsburg, 01.02., saat 14 Uhr, Rathausplatz, „Augsburg gegen Rechts“ inisiyatifinden „Brandmauer brennt. Wir bleiben standhaft!“

⭐Aurich, 31.01., saat 14:30, Sparkassen Arena - miting

⭐Bad Krozingen, 01.02., saat 14:00, Lammplatz – miting

⭐Bad Orb, 09.02., saat 18.00, Solplatz, Wir sind die Brandmauer – Lichterkette gegen Hass und Hetze, miting

⭐Bad Oldesloe, 08.02., saat 12:30, Hude – insan zinciri ve miting

⭐Bad Nauheim, 07.02., saat 18.30, Trinkkuranlage, Szenische Lesung der Correctiv Recherchen

okuma etkinliği,

⭐Bad Schwalbach, 15.02., saat 14:00, Kurhaus, Demokratie und Vielfalt verteidigen, yürüyüş

⭐Bamberg, 08.02., saat 11:00, Kettenbrücke – insan zinciri

⭐Bayreuth, 01.02., saat 9:00 - Dino yakınında miting

⭐Berlin, 02.02., saat 15:30, Reichstagswiese

Berlin, 16.02., Mitte – »Hand in Hand« inisiyatifinin mitingi

⭐Bielefeld, 07.02., saat 17:00, - miting

⭐Bitburg, 08.02., saat 11:00, Bedaplatz - miting

⭐Bochum, 14.02., saat 18:30 Uhr, Dr.-Ruer-Platz- miting

⭐Bonn, 02.02, saat 12:00, Marktplatz –„Amnesty International“, „Kundgebung für Demokratie, Menschenrechte und Vielfalt“,

⭐Bremen, 01.02., saat 11.00, Domsheide, Laut gegen Recht” inisiyatifi, Flashmob „Herz statt Hetze“

⭐Bremen, 01.02., saat 14.00, Marktplatz, „Merz und AfD stoppen – Asylrecht verteidigen“

⭐Bremerhaven, 09.02., saat 15:00, Theodor-Heuss- Platz- miting

⭐Brilon, 07.02., saat 17:00, Marktplatz- miting

⭐Buxtehude, saat 08.02., 13:00 Uhr, Rathausplatz – miting

⭐Chemnitz, 02.02., saat 14.00, Karl Marx Kopf, „Chemnitz Nazifrei“inisiyatifi, „Nie wieder ist jetzt!“

⭐Cuxhafen, 08.02., saat 15:00, Buttplatz - miting

⭐Dachau, 02.02., saat 14:00, Ernst-Reuter-Platz

⭐Darmstadt, 15.02., saat 11.55, Friedensplatz, Wähl Liebe! CSD mitingi

⭐Dinkelsbühl, 02.02., saat 14:00, Weinmarkt vor der Schranne

⭐Dorsten, 07.02., saat 17:30, Marktplatz- miting

⭐Elmshorn, 02.02., saat 12:00, Alter Markt - miting

⭐Emden, 01.02., saat 16:00, Rathausplatz - Stadtgarten

⭐Emden, 08.02.,saat 12:00, Stadtgarten- miting,

⭐Erlangen, 01.02., saat 09.30 Uhr, Rathausplatz, „Brandmauer verteidigen!“

⭐Eschwege, 15.02. saat 14:00, Werdschen, Eschwege steht auf gegen Rechts, yürüyüş

⭐Essen, 01.02., saat 13:00, Grüne Mitte am Limbecker Platz - miting

⭐Essen, 22.02., saat 14:00, Willy-Brandt-Platz- miting

⭐Falkensee, 31.01., saat 17:00 Uhr, Falkensee Busbahnhof – mitinge yürüyüş

17:30 Festplatz am Gutspark – miting

⭐Flensburg, 02.02., saat 15:00, Südermarkt - miting

⭐Frankfurt, 01.02., saat 12:00, Hauptbahnhof, Kaisersack, Mach dich stark für mehr Gerechtigkeit!

Yürüyüş,

⭐Frankfurt, 08.02., saat 15.30, 15:30, Hauptwache, Stoppt die rassistischen Narrative! Star für eine solidarische Gesellschaft der Vielen! Miting,

⭐Frankfurt, saat 15.02., 11:55, Römerberg- CSD mitingi,

⭐Flensburg, 02.02., saat 15.00, Südermarkt, „Schulterschluss für Demokratie“

⭐Friedrichsdorf, 15.02., saat 19:30, Wilhelmstr. 28, Sei ein Mensch – Wenn nicht jetzt, wann dann?, panel

⭐Fulda, 14.02., saat 16.00, Universitätsplatz, Keine Liebe für Nazis, miting

⭐Fürth, 08.02., saat 13:00, Hauptbahnhof

⭐Gedern, 01.02., saat 11:00, Platz neben der evang. Kirche – miting

⭐Gelnhausen, 09.02, saat 18.00, Obermarkt, Wir sind die Brandmauer – Lichterkette gegen Hass und Hetze, miting

⭐Gelnhausen, 14.02, saat 16.30, Bahnhof, Demokratie für Klimaschutz, yürüyüş,

⭐Gelnhausen, 16.02, saat 18.00, Obermarkt, Wir sind die Brandmauer -Lichterkette gegen Hass und Hetze, insan zinciri

⭐Gießen, 08.02., saat 14:30, Berliner Platz - Nie Wieder ist Jetzt, büyük miting

⭐Görtlitz, 03.02., saat 18:25, Platz der Friedlichen Revolution

⭐Göttingen, 01.02., saat 12:00, Bahnhof – miting ve yürüyüş

⭐Groch, 01.02., saat 11:00, Markt – insan zinciri

⭐Gütersloh, 16.02., saat 14:00, Dreiecksplatz - miting

⭐Grevensmühlen, 25.01., saat 14:00, Bahnhof- miting

⭐Grünberg, 08.02, saat 13:50, Bahnhof, Giessen'deki “Nie Wieder ist Jetzt” mitingine birlikte yolculuk

⭐Hachenburg, 08.02., saat 18:00, Alter Markt – miting,

⭐Halle (Saale), 01.02., saat 14.00, Rosa Luxemburg Platz, Halle gegen Rechts inisiyatifi, „Brandmauer? Keine Zusammenarbeit mit der AfD!“

⭐Hamburg, 01.02., saat 16:00, Willy-Brandt-Straße, „Hamburg steht zusammen”, miting

⭐Hanau, 15.02., saat 16.00, Marktplatz, Hanau'dan 5 yıl sonra, büyük miting

⭐Hanau,15.02, saat 19:00, Congress Park, Save the Date: #5Jahredanach – Gedenkveranstaltung, büyük miting

⭐Hannover, 08.02., saat 12:00, Ernst-August-Platz – insan zinciri ve miting

⭐Haßloch, 02.02., saat 16:00, Rund ums Rathaus – insan zinciri

⭐Heidelberg, 15.02., saat 15:00, Bismarckplatz- miting

⭐Heilbronn, 01.02., saat 15:00, Innenstadt - miting

⭐Hildesheim, 01.02., saat 11:55, Bahnhofsvorplatz- „Demokratie braucht keine Alternative“, miting

⭐Hof, 08.02., saat 11:00, Marienkirche – miting ve insan zinciri

⭐Holzminden, 01.02, saat 12:00, Obere Str. Tabunun yıkılmasına karşı uyarı etkinliği

⭐İdstein, 08.02., saat 11:00 König Adolf Platz, Für Demokratie und Menschlichkeit, gegen Hass und Rückschritt, yürüyüş,

⭐İngolstadt, 01.02., saat 16 Uhr, CSU-Büro (Unterer Graben 77), „Union & AfD stoppen! Asylrecht verteidigen!“

⭐Jena, 01.02., saat 8.00, Apolda “J. A'ya hayır” mitingine bisikletli gidiş

⭐Kappeln, 08.02., saat 11:55, Vor dem Kappelner Rathaus – miting

⭐Karlsruhe, 01.02, 13.00, Stephansplatz, „Die Brandmauer sind wir!“, miting,

⭐Karlsruhe, 04.02., saat 18:00, Badnerlandhalle

⭐Karlsruhe, 15.02, saat 11:55, Marktplatz – miting ve yürüyüş

⭐Kassel, 02.02., saat 14:00, Rathaus, Kassel gegen Rechts, „Wenn die Brandmauer stürzt, bauen wir sie wieder auf“ yürüyüş

⭐Kassel, 08.02, saat 11,55, Rathaus, Hand in Hand für Demokratie, yürüyüş

⭐Kiel, 02.02., saat 15:00, Rathausplatz, „Wir sind die Brandmauer!“ yürüyüş

⭐Köln,01.02., saat 13.00, Hans-Böckler-Platz, „Ihre Brandmauer? Eine Lüge!“

⭐Köln, 01.02., saat16:00, Heumarkt, „Keine Gewöhnung, kein Vergessen!“ „Zusammen gegen Rechts Köln“ inisiyatifi

⭐Köln, 02.02., saat 13:00, Ren nehrinde tekne mitingi, Südbrücke rechtsrheinisch

⭐Koblenz, 01.02., 16:00 Uhr, Münzplatz - yürüyüş

⭐Konstanz, 08.02., 15:00 Uhr, Herosé-Park - miting

⭐Kusel, 08.02., saat 17:30, Am Rossberg - miting

⭐Landsberg, 01.02., saat 12:30,Georg-Hellmair-Platz – Yürüyüş

⭐Leer, 08.02, saat 13:00, Liesel-Aussen-Platz - miting

⭐Leichlingen, 16.02., saat 14:00, Marktplatz Brückerfeld – yürüyüş

⭐Leipzig, 01.02., saat 15.00, Wilhelm Leuschner Platz, „Keine Stimme für die Rechtsextremen! Wir sind die Brandmauer“,

⭐Leipzig, 02.02., saat 15:30, Start Augustusplatz – Ailelerin fenerli geçişi

⭐Lindenberg im Allgäu, 02.02., saat 17:00, Löwensaal - miting

⭐Lingen, 05.02., saat 18:30, Innenstadt / Lookenstraße - yürüyüş

⭐Lippe, 08.02., saat 11:00, Ameide, am Landesmuseum – miting ve insan zinciri

⭐Lörrach, 15.02., saat 11:55, Senser Platz - miting

⭐Lübeck, 08.02., saat 15:00, Marktplatz – Uyarı etkinliği

⭐Lüneburg, 01.02., saat 10.30, Grosse Baeckerstr. „Merz & AFD stoppen! Asylrecht ist nicht verhandelbar!“

⭐Mannheim, 01.02., 13:00 Uhr, Alter Meßplatz – miting

⭐Marburg, 08.02, saat 11.30, Heumarkt, Nineler sağa karşı etkinlik günü, miting

⭐Marburg, 13.02., saat 14.00, Erwin-Piscator-Haus, Veranstaltung mit Berivan Sekerci, Landesantidiskriminierungsbeauftragte Hessen, panel

⭐Meppen, 08.02., saat 11:00, Altes Rathaus – insan zinciri

⭐Michelstadt (Odenwald), 15.02, saat 11,55, Kein Kreuz für Rechte Hetze, yürüyüş

⭐Mönchengladbach, 07.02., saat 16:30, Sonnenhausplatz- Yürüyüş

⭐Mörlenbach, 16.02, saat 15.00, Rathausplatz, Stunde der Demokratie, yürüyüş

⭐Mücke, 08.02, saat 13.35, Bahnhof, Giessen “Nie Wieder ist Jetzt” mitingine Mücke'den birlikte yolculuk

⭐Münih, 08.02., saat 14:00, Geschwister-Scholl-Platz

⭐Neu İsenburg, 01.02., saat 11, Tramstation Frankfurt Neu-Isenburg Stadtgrenze,

⭐Neu İsenburg, 01.02., saat 12:00 EBBE LANGTS!! Nie wieder heißt: Nie wieder! S-Bahnhof

⭐Neukirchen,08.02., saat 15:00, Markt - miting

⭐Neustadt, 08.02., saat 13:30, Kartoffelmarkt - yürüyüş

⭐Nürnberg, 08.02., saat 16:00, Kornmarkt

⭐Obernburg am Main, 02.02., saat 15:00, Festplatz - yürüyüş

⭐Offenburg, 08.02., saat 11:00, Platz der Verfassungsfreunde

⭐Oldenburg, 01.02., saat 17:00, Schlossplatz – ışık denizi

⭐Passau, 01.02., saat 15:00, Klostergarten - miting

⭐Preetz, 01.02., saat 10:30, Marktplatz

⭐Ravensburg, 08.02, saat 09:30, Marienplatz – miting

⭐Regensburg, 02.02., saat 13:00, Domplatz - „Gemeinsam gegen Rechts”, yürüyüş

⭐Reutlingen, 31.01., saat 17:00, Marktplatz – uyarı etkinliği

⭐Rheda-Wiedenbrück, 09.02., saat 14:00, Stadhalle – miting

⭐Rimbach im Odenwald, 07.02. saat 19.00, Marktplatz, Demokrasi için uyarı etkinliği, miting

⭐Runkel, 15.02., saat 17.00, Schlossplatz, Demo gegen den AfD Auftrieb in Runkel, yürüyüş

⭐Pfungstadt, 12.01, saat 19.00, Ehemalige Synagoge, Nie wieder war gestern? Rechte Positionen in der Mitte der Gesellschaft? Vortrag und Diskussion mit Sascha Schmidt,

⭐Saarbrücken, 02.02., saat 16.00, Landwehrplatz, „Keine Stimme für die Rechtsextremen! Wir

⭐Schwedeneck,16.02., miting 14:00, Schulhof Grundschule Surendorf - miting

⭐Schwelm, 01.02., saat 11:00'den itibaren , Parkplatz Schillerstraße- yürüyüş, miting: Märkischer Platz, saat 12:00

⭐Siegburg, 01.02. saat 11:00, Innenstadt – uyarı etkinliği (tekrarlanacak: 08.02., 15.02., 22.02.)

⭐Singen, 05.02., saat 17:30, Stadhalle

⭐Stadthagen, 02.02., saat 15.00, Marktplatz, „Wir sind die Brandmauer“

⭐Stuttgart, 01.02., saat 17:00, Schlossplatz – Wir sind Brandmauer, miting

⭐Tauberbischofsheim, 31.01., saat 14:00, Marktplatz – ışık zinciri (tekrarlanacak: 07.02., 14.02., 21.02.)

⭐Trier, 01.02., saat 13:00, Porta Nigra - yürüyüş

⭐Trier, 15.02., saat 14:00, Hauptmarkt – miting

⭐Ulm, 02.02, saat 12.30, Münsterplatz, „NIE WIEDER IST JETZT – Gemeinsam für unsere Demokratie“,

⭐Wermelskirchen, 08.02., saat 15:00, Rathausplatz

⭐Wesermarsch, 08.02., saat 15:00, Bahnhof Nordenham – yürüyüş

⭐Wettenberg, 18.02., saat 19.00, Kulturkirche St Raphael, Luft nach oben – Gegen Nazi, okuma

⭐Wetzlar, 08.02, saat 11:00, Herkules Center, Gemeinsam für eine lebendige Demokratie, yürüyüş

⭐Wiesbaden, 01.02., saat 11:00, AfD Wahlkampf zum Desaster machen, miting, Mauritiusplatz

⭐Wiesbaden, 15.02., saat 11:30, Hauptbahnhof, Demo gegen den Rechtsruck, CSD mitingi

⭐Winsen, 22.02., saat 15:00 Uhr, Bahnhof Linsen (Luhe) - yürüyüş

⭐Wunstorf, 17.02., saat 18:00, Stadtkirche

⭐Wuppertal, 08.02., saat 13:00, Hauptbahnhof,

⭐Würzburg, 01.02, saat 12 Uhr, Bahnhof, „Brandmauer verteidigen!“

⭐Würzburg, 07.02., saat 15:00 , Unterer Markt - Jugend für Demokratie -yürüyüş

⭐Zwickau, 01.02., saat 15.00, Hauptmarkt, „Wir lassen die Demokratie nicht im Stich!“