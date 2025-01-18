Almanya Başbakan Scholz'dan göçmenlere: SPD sizin için mücadele ediyor

BirGün/AVRUPA

Göçmenlerin seçim kampanlarının odağında olduğu Almanya'da Başbakan Olaf Scholz, Türk seçmenlere seslendi.

SPD'nin Türk asıllı seçmenler için de çalıştığını kaydeden Başbakan Scholz, CDU/CSU'nun ve başbakan adayı Friedrich Merz'in, vatandaşlık yasasındaki iyileştirmeyi geri çevirmek istediğini belirterek "Bu beni rahatsız ediyor. Bu durum bir geriye dönüş tehdididir. Buna izin vermemeliyiz. Burada uzun zamandır yaşayanlarla yeni gelenler olarak bölünmemeliyiz" dedi.

Başbakan Scholz, SPD Milletvekili Macit Karaahmetoğlu'nun paylaştığı 1.51 dakikalık videosunda şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili arkadaşlar,

Benim ve SPD için tüm seçmenlerin çıkarmalarını temsil etmek önemli. Buna Türk kökenli olanlar da dahil. Almanya bir göçmen ülkesidir. Her dört kişiden biri göçmen geçmişine sahiptir. Bu da 25 milyon erkek, kadın ve çocuk demektir. Bence burada kalıcı olarak yaşayan, çalışan iyi entegre olan ve dilimizi konuşan herkes ülkemizin bir parçasıdır ve demokrasimizde söz sahibi olmalıdır. Bu yüzden geçtiğimiz yıl yeni vatandaşlık yasasının yürürlüğe girmesi büyük bir başarıdır. Artık mevcut vatandaşlığınızı bırakmadan Alman vatandaşı olabilirsiniz. Bu somut olarak sosyal demokrat bir siyasetin başarısıdır. Bu benim için önemli, çünkü göçmen geçmişine sahip insanlarla konuşan herkes bilir ki vatan kavramı çoğul olabilir. Elbette kalp doğduğu yere bağlıdır. Ama aynı zamanda yeni bir vatana açık olur. Bu yüzden CDU/CSU'nun ve birliğin başbakan adayı Sayın Merz'in, vatandaşlık yasasındaki modernizasyon ve iyileştirmeleri geri çevirmek istemesi beni rahatsız ediyor. Bu durum bir geriye dönüş tehdididir. Bu yüzden açıkça söylüyorum, buna izin vermemeliyiz. Bizler, burada uzun zamandır yaşayanlarla yeni gelenler olarak bölünmemeliyiz. Bölünme bizim yolumuz olamaz ve olmamalıdır. Birliktelik bizim yolumuz olmalıdır. SPD içinde Macit Karaahmetoğlu gibi birlikteliği ve SPD ile Türk Alman toplumu arasındaki işbirliği için başarıyla mücadele eden milletvekillerinin olmasından mutluluk duyuyorum. Lütfen gelecek seçim için kampanyasında onunla ve SPD ile iletişime geçin. Çünkü SPD sizin için mücadele ediyor."