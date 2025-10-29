Almanya Başbakanı Erdoğan'la görüşecek: Zirvede neler konuşulacak?

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Bugün Ankara’ya gelecek olan Merz’le Erdoğan arasındaki görüşme ilk olarak İletişim Başkanlığı tarafından duyuruldu. İkili arasında ne görüşüleceği ise merak konusu.

SINIR DIŞI KARARLARI

Bu konuların başında Almanya'dan sınır dışı edilmek istenen ancak Türkiye tarafından geri kabul edilmediği için bekletilen 22 bini aşkın Türk vatandaşının iadeleri yer alıyor.

DW’de yer alan habere göre mayıs ayında göreve gelen Merz hükümeti 614 Türk vatandaşını sınırdışı etti. Hükümet, "Almanya'dan ayrılması gereken en fazla kişinin Türkiye kökenli olduğunu" belirterek geri kabul işbirliğinin geliştirilmesini önceliklendiriyor. Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'ne göre Eylül sonu itibarıyla 22 bin 560 Türk vatandaşı sınır dışı edilmeyi bekliyor.

EUROFIGHTERLAR

Görüşmenin gündemlerinden birisinin de Eurofighter savaş uçakları olması bekleniyor. Geçen günlerde gelen İngiltere Başbakanı ile 20 Eurofighter alınması konusunda anlaşma imzalanmıştı. Şimdi de Almanya ile benzer bir anlaşma yapılması bekleniyor.

Eurofighter’lar konusunda Almanya önceki hükümet döneminde yeşil ışığı yakmıştı. Berlin hükümetinin 40 adet Eurofighter Typhoon uçağının Türkiye'ye satışına onay verdiği öğrenilmişti.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından bu satışın durdurulacağı iddia edilmişti. Ancak İmamoğlu cezaevinden “Almanya'da görevi devralmaya hazırlanan yeni hükümete seslenmek istiyorum: Türkiye Erdoğan'dan ibaret değildir, Türkiye Erdoğan'dan büyüktür. Hükümetler gelip geçicidir. Türkiye'nin ulusal çıkarları Erdoğan'dan da İmamoğlu'ndan da daha değerlidir" demişti.

Ardından Almanya, Türkiye'ye Eurofighter savaş uçaklarının satışı için onay verdiğini bildirdi.

AB VE SAFE

Görüşmenin gündemleri arasında ayrıca Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik ve Avrupa Güvenlik Eylemi (SAFE) programının olduğu bildirildi.

Avrupa Birliği Konseyi tarafından 27 Mayıs 2025’te kabul edilen SAFE programı, AB’nin, Avrupa savunma sanayii sektörünü desteklemek amacıyla tasarlanmış yeni mali aracı olarak tanımlanıyor. Türkiye'nin katılımı için AB üyesi tüm ülkelerin onayı şart.

AB’ye üyelik konusunda ise geçen günlerde Türkiye gelen Almaya Dışişleri Bakanı Wadephul'un ılımlı mesajları dikkat çekmişti. Wadephul, ziyaret kapsamında Alman birinci televizyon kanalı ARD’ye yaptığı açıklamada bu durumu şu şekilde özetlemişti: “Demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü Avrupa Birliği’nin temel konularıdır. Ancak şunu da vurgulamak isterim: AB-Türkiye ilişkilerinde ilerleme istiyoruz. Gümrük Birliğinin güncellenmesini ve vize serbestisi istiyoruz.”