Almanya Başbakanı Friedrich Merz'den "zorunlu askerlik" açıklaması: Geri dönecek

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülkede zorunlu askerlik uygulamasının uzun vadede geri döneceğini açıkladı.

Friedrich Merz, ARD televizyonunda yayımlanan Caren Miosga programında yaptığı açıklamada, “Koalisyon anlaşmasına göre şimdilik gönüllü askerlik modeliyle başlayacağız. Ancak bu sadece gönüllülükle sınırlı kalmayacak gibi görünüyor” dedi.



Merz, Savunma Bakanı Boris Pistorius’un gönüllü hizmet modeline prensipte destek verdiğini belirterek, “Koalisyon ortağımız Sosyal Demokrat parti (SPD) ile önce gönüllü uygulamayı deneyeceğiz. Başarılı olursa ne ala, ancak açıkçası şüpheliyim” ifadelerini kullandı.

KADINLARIN ASKERLİĞİ İÇİN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ GEREKİYOR

Başbakan Merz, her yıl yaklaşık 350 bin gencin askerlik çağına geldiğini, ancak bunların hepsinin silah altına alınamayacağını söyledi. Kadınların ise Anayasa gereği askere çağrılamadığını hatırlatan Merz, “Ben, Almanya’da genel bir toplumsal hizmet yılı uygulamasından yanayım. Fakat bunun için Anayasa değişikliği gerekir” dedi.

Alman ordusunun şu anda yaklaşık 80 bin ek personele ihtiyaç duyduğunu belirten Merz, NATO standartlarına ulaşmak için 260 bin aktif asker gerektiğini ifade etti. Pistorius’un yasa tasarısının gönüllülük esasına dayandığını, ancak muhalefetin “gönüllülükten zorunluluğa geçiş” şartlarının belirsizliğini eleştirdiğini kaydetti.



Merz ayrıca, son dönemde Almanya’da artan drone (İHA) uçuşlarına da dikkat çekerek, “Bu güvenliğimiz için ciddi bir tehdit. Gerekirse iç bölgelerde görülen dronelara karşı ordu müdahale etmelidir” diye konuştu.



Sosyal yardımlar konusunda da açıklamalarda bulunan Merz, Bürgergeld (Vatandaşlık Parası) uygulamasının adının “Temel Güvence Yasası” olarak değiştirileceğini, SPD ile anlaşmaya çok yakın olduklarını söyledi. Yeni sistemin suistimalleri önleyeceğini belirten Merz, “100 bin kişinin yardımdan çıkıp işe başlaması, devlete 1,3 ila 1,5 milyar avro tasarruf sağlar” şeklinde konuştu.



Emeklilik ve sağlık harcamalarındaki artışa da değinen Merz, özel emeklilik sistemine zorunlu katkı önerisinde bulunarak, “Kişisel olarak sermaye destekli özel emeklilik sistemine zorunlu katkıdan yanayım” ifadesini kullandı. Ancak emeklilik yaşının 67’nin üzerine çıkarılmasına karşı olduğunu belirten Merz, “Çalışma hayatı süresinin genel olarak artırılması gerekiyor” dedi.