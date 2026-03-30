Almanya Başbakanı Merz: Almanya’daki Suriyelilerin yüzde 80’i üç yıl içinde ülkelerine dönecek

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri ve Suriye'nin atanmış Cumhurbaşkanı Muhammed Colani (Ahmed Şara) ile bir araya geldi. İkili daha sonra basın toplantısı düzenledi. Burada konuşan Merz, Almanya’da yaşayan Suriyelilerin büyük bölümünün önümüzdeki üç yıl içinde ülkelerine dönmesinin hedeflendiğini açıkladı. Merz, bu hedef doğrultusunda Berlin ile Şam arasında ortak bir görev gücü kurulacağını duyurdu.

Merz, savaşın sona ermesinin ardından Suriye’de koşulların değiştiğini savunarak, Almanya’daki Suriyelilerin koruma statülerinin yeniden değerlendirileceğini söyledi. “Artık Almanya’da kalma hakkı bulunmayanlar ülkeyi terk edecek” diyen Merz, özellikle geçerli oturum hakkı olmayanlar ile suça karışan kişilerin öncelikli olarak geri gönderilmesini istediklerini ifade etti.

Merz, buna karşın Almanya’da topluma uyum sağlamış ve kalmak isteyen Suriyelilerin ülkede kalabileceğini de belirtti. Geri dönecek Suriyelilerin, ülkelerinin yeniden inşasında önemli rol üstleneceğini vurgulayan Merz, Almanya’da ve diğer ülkelerde edinilen bilgi ve deneyimin Suriye’nin toparlanma sürecine katkı sunacağını söyledi.

Almanya ile Suriye arasında kurulacak ortak görev gücünde Almanya İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Başbakanlık yer alacak. Alman yetkililerin önümüzdeki günlerde Suriye’ye inceleme ve temas ziyareti yapacağı da açıklandı.

Merz ayrıca Almanya’nın, Suriye’nin yeniden inşasına destek kapsamında yaklaşık 200 milyon euro kaynak ayıracağını bildirdi. Söz konusu desteğin su altyapısının geliştirilmesi ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi gibi alanlarda kullanılacağı belirtildi.

Basın toplantısında Ahmed el-Şaraa’ya da çağrıda bulunan Merz, yeni Suriye’de kadınlar ve azınlıklar dahil tüm kesimlere alan açılması gerektiğini söyledi. Şam yönetiminin bazı azınlıkları koruyamadığı ve bazı ihlallerde rol aldığı yönündeki eleştirilere işaret eden Merz, kapsayıcı bir yönetim vurgusu yaptı.

SURİYE, ALMANYA İLE YATIRIMLARIN ARTIRILMASINI GÖRÜŞÜYOR

Colani ise tüm toplumsal kesimlerin haklarının korunacağını savunarak, “Yeniden iyi bir birlikte yaşam düzeni kurmak istiyoruz” dedi. Savaşın sona erdiğini ancak asıl mücadelenin yeniden inşa süreci olduğunu belirten Colani, Almanya ile yatırımların artırılmasını görüştüklerini, Suriye’ye dönenlerin ülkede faaliyet gösterecek Alman şirketlerinde çalışabileceğini söyledi.