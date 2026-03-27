Almanya Başbakanı Merz davet etmişti: Colani Berlin'e gidecek

Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı ve cihatçı HTŞ'nin lideri Muhammed El Colani'nin (Ahmed Şara) Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in davetiyle Berlin'e gideceği bildirildi.

Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius yaptığı açıklamada, Colani'nin Merz'in davetlisi olarak 30 Mart Pazartesi günü Almanya'ya gideceğini ifade etti.

Colani, Berlin ziyareti kapsamında önce Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile görüşecek.

SURİYELİ MÜLTECİLER ELE ALINACAK

Ardından Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığının organize ettiği Alman-Suriye Ekonomi Yuvarlak Masa toplantısına katılacak Colani, buradan Başbakanlık'a geçerek Şansölye Friedrich Merz ile bir araya gelecek.

İkili, görüşme ve öğle yemeğinin ardından ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

Ziyaretin ana gündem maddeleri arasında Almanya'daki Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönüşü ve Suriye'nin yeniden inşası yer alıyor.

Colani'nin daha önce ocak ayında planladığı ziyaret ertelenmişti.