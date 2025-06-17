Almanya Başbakanı Merz'den itiraf gibi İran açıklaması: "Bu İsrail'in hepimiz için yaptığı kirli bir iş"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran rejiminin müzakere masasına dönmeye hazır olması durumunda daha fazla askeri müdahaleye gerek duyulmayacağını söyledi.

Kanada'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesine katılan Merz, Alman kamu yayıncısı ZDF'ye, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şimdi İran'daki durumun nasıl gelişeceğine bakılması gerektiğini vurgulayan Merz, "Rejim müzakere masasına dönmeye hazır olursa daha fazla askeri müdahaleye gerek kalmaz. Aksi takdirde İran'ın nükleer silah programının tamamen yok edilmesi gündeme gelebilir" ifadelerini kullandı.

Merz, İsrail'in gerekli silahlara sahip olmadığı için İran'ın nükleer silah programını tamamen yok edemeyeceğini, bu silahların Amerikalılarda olduğunu kaydetti.

"İSRAİL HEPİMİZ İÇİN KİRLİ İŞ YAPIYOR"

Muhabirin, İsraillilerin bu kirli işi yapmasının çok cazip olup olmadığını sorması üzerine Merz, şunları söyledi:

"Kirli iş terimi için size minnettarım. Bu, İsrail'in hepimiz için yaptığı kirli iş. Biz de bu rejimden etkileniyoruz. Bu molla rejimi saldırılarıyla dünyaya ölüm ve yıkım getirdi. Hizbullah ile, 7 Ekim'de İsrail'de Hamas ile. Tahran'daki rejim olmasaydı, bu asla mümkün olmazdı. Rusya'ya Tahran'dan insansız hava aracı tedarik edilmesi. Evet, İsrail'in orada yaptığı kirli iş."

İsrail ordusunun ve İsrail devlet yönetiminin, bunu yapma cesaretini göstermesini sadece büyük bir saygıyla karşılayacağını aktaran Merz, "Aksi takdirde bu rejimin terörünü aylarca ve yıllarca görmeye devam edebilirdik. Ve muhtemelen elinde bir nükleer silahla" diye konuştu.

Merz, İran'ın nükleer programını sonlandırmasını ümit edip etmediğine ilişkin soruya ise "Benim varsayımım büyük ölçüde bittiği yönünde. Bu şekilde devam edemez. Daha derinde bulunan bu son zenginleştirme tesisinde ne olacağına bağlı olarak bekleyip görmemiz gerekecek. Yıkımın ne kadar ileri gittiği ancak birkaç gün ya da hafta içinde netleşebilir" yanıtını verdi.

Başbakan Merz, Tahran'daki rejimin, İsrail saldırılarının başladığı 13 Haziran öncesindeki gibi devam edemeyeceğini düşündüğünü sözlerine ekledi.

"İSRAİL'İN GEREKLİ SİLAHLARDAN YOKSUN AMA ABD'NİN ELİNDE VAR"

Merz, İran'ın taviz vermemesi halinde nükleer programının "tamamen yok edilmesinin" gündeme gelebileceğini belirterek, "İsrail ordusunun bunu başaramayacağı açık. Gerekli silahlardan yoksun. Ama ABD'lilerin elinde var" dedi.