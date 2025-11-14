Almanya Başbakanı Merz: Her ülkeden iş gücüne ihtiyacımız var

Yasa dışı yollardan gelenleri geri göndermeyi ve suç işleyen göçmenleri sınır dışı etmeyi önceliklendiren Alman hükümeti aynı zamanda nitelikli iş gücü arayışında.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, bugün Almanya Ticaret Birliği'ndeki (HDE) konuşmasında iş gücü açığına işaret ederek "Nitelikli göçe ihtiyacımız var" dedi.

Almanya'nın "dışa açık, özgür, liberal ve hoşgörülü bir ülke" olduğunu ve dünyaya bu mesajı vermek istediklerini aktaran Merz,nitelikli iş gücüne işaret ederek "dünyanın her ülkesinden Almanya'ya gelip çalışmaya hazır olan insanları kazanmak istediklerini" kaydetti.

Alman koalisyon hükümetini oluşturan Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) bir yandan yasa dışı göçü sınırlandırmaya dönük adımlar atarken, diğer yandan Almanya'da artan iş gücü açığını kapatmaya dönük politikalar geliştirmeye çalışıyor.