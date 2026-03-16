Almanya Başbakanı Merz: Hürmüz Boğazı’nda askeri operasyon söz konusu değil

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Hollanda Başbakanı Rob Jetten ile düzenlediği basın toplantısında, Almanya’nın Hürmüz Boğazı’nda petrol tankerlerini korumak için doğrudan askeri bir operasyon gerçekleştirmeyeceğini açıkladı.

Merz, Almanya ve Hollanda’nın Avrupa Birliği’nin kurucu üyeleri ve NATO üyesi olarak yakın ortak ve müttefik olduklarını belirterek, “Son yıllarda olduğu gibi işbirliğimiz iyi seviyede kalmalıdır” dedi.

Şansölye, Hürmüz Boğazı’nın küresel petrol ticareti açısından kritik öneme sahip olduğunu hatırlatarak, NATO’nun bir savunma ittifakı olduğunu ve müdahale ittifakı olmadığını vurguladı.

Merz, Almanya’nın uluslararası deniz yollarının güvenliği için diplomatik ve ekonomik katkı sağlamaya devam edeceğini, ancak doğrudan askeri müdahale yapmayacağını ifade etti.